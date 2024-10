Instalan mesa técnica que buscará concertar una reforma a la salud en el Congreso

AME3827. BOGOTÁ (COLOMBIA), 30/09/2024.- El ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: EFE - Carlos Ortega

Este martes fue instalada la llamada Mesa Técnica del Sistema de Salud, que la semana pasada anunció el ministro del interior, Juan Fernando Cristo. Durante esta semana y la siguiente, los representantes de la Comisión Séptima, el Gobierno y los diversos actores del sistema (entre ellos, las EPS) buscarán, una vez más, concertar una ponencia del proyecto. “Queda instalada esta mesa para permitir la construcción de un sistema de salud mejor para los colombianos”; dijo el presidente de esa comisión, Gerardo Yepes Caro.

En el recinto, además de Cristo, estaba también el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entre otros funcionarios de Minsalud (como el director de la Adres y el superintendente de Salud). “El debate que se presentó, tanto en la Comisión Séptima como en la plenaria de la Cámara, ha permitido que podamos presentar un proyecto que ha sido trabajado en esta comisión anticipadamente”, dijo el ministro.

Jaramillo defendió el proyecto de reforma, definiéndolo como uno más corto y claro. Lo resumió como un articulado que no acaba las EPS, que clarifica las funciones de la Adres (el banco de la salud) y su financiación, que fortalece la atención primaria y entidades como el Invima, y que cuenta con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda. También pasó rápidamente por los capítulos y artículos que crean un régimen especial para el personal de salud y que otorgan nuevas funciones a la Superintendencia Nacional de Salud.

Explicamos en detalle el articulado aquí:

“Todos estamos de acuerdo en que necesitamos una reforma a la salud y estoy convencido de que podemos concertarla”, finalizó Jaramillo. Después, llegó el turno de Cristo. “Queremos entregarle a Colombia una reforma que garantice un mejor servicio a la salud, y equidad e igualdad en el acceso para todos los colombianos. Yo asistí durante el último año como ciudadano al debate. Tengo una visión desde afuera. Y debo comenzar por decir que a mí no me sorprende ni me asusta el intenso debate que se ha generado en el país alrededor de esta reforma. Si no fuera importante, habría tenido un trámite ordinario”, dijo Cristo.

El ministro del Interior recordó debates de anteriores reformas a la salud, como la de la Ley 100 a inicios de la década de los noventa, y de leyes más recientes como la 1470 de 2011 y la Ley Estatutaria de Salud de 2015. Cristo mencionó también algunas decisiones y sentencias de la Corte Constitucional sobre la salud durante los últimos años. “Tengo un déjà vu con el sector”, dijo. “El sistema viene desde hace más de una década acusando una crisis estructural, una crisis de financiamiento, una crisis que la Corte ha abordado en muchas ocasiones”, señaló en otro momento. Defendió, al igual que Jaramillo, la necesidad de una reforma.

“Este semestre es definitivo para la salud. Hace año y medio se presentó la primera versión de la ley. Quienes preveían en ese entonces que el Congreso iba a pupitrear en tres meses el proyecto, se equivocaron. Siempre sostuve que el Congreso es mucho más deliberativo, profundo y serio que lo que muchas veces la opinión percibe equívocamente. Yo sabía que se iba a dar este debate y eso es importante para la democracia. El Gobierno asiste a esta discusión con el mayor respeto a la independencia del poder legislativo”, dijo Cristo, que, aunque aseguró que buscará el consenso, lo diferenció de la unanimidad.

“Cuando una reforma toca intereses, transforma de verdad y no es solo maquillaje, genera controversias, en esta y en cualquier sociedad. Por eso, hay que partir de la base de que la reforma que entró al Congreso y que va a ser debatida acá y hará tránsito al Senado, es muy distinta a la que entró hace año y medio. Esta reforma a la salud tiene que tener el mayor consenso posible para que sea sostenible y duradera en el futuro, y no sea una reforma coyuntural”, pidió el ministro del Interior.

A los pronunciamientos de los ministros, siguieron los ponentes que, en términos generales, prometieron dar una discusión técnica e intentar llegar a un consenso. Hay que recordar que la semana pasada fueron seleccionados los ponentes y coordinadores ponentes de este proyecto. Los ponentes serán el representante Andrés Forero, del Centro Democrático; Jairo Humberto Cristo, de Cambio Radical; Juan Camilo Londoño, de la Alianza Verde; Karen Juliana López, de Yo Soy Urabá; y Germán José Gómez, de Comunes. Los coordinadores ponentes serán Maria Eugenia Lopera, del Partido Liberal; Alfredo Mondragón, del Polo Democrático; Camilo Esteban Ávila, de La U; y Jorge Alexander Quevedo, del Partido Conservador.

