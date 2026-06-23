Instituto Nacional de Cancerología tendrá nuevo centro de prevención temprana de cáncer

Fachada del Instituto Nacional de Cancerología. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) firmó un acuerdo de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir una nueva Unidad de Servicios Ambulatorios y un Centro de Prevención Temprana del Cáncer en Colombia.

Este proyecto, que costaría COP 6.900 millones, estará a cargo del Instituto Nacional de Cancerología y contará con la supervisión técnica de la ANI. Su objetivo es ampliar las capacidades de atención a pacientes con cáncer del instituto. También se busca fortalecer la detección temprana y la atención oportuna de esta enfermedad.

El aporte del BID a la estructuración de este proyecto será de COP 4.400 millones, mientras que el INC aportará los COP 2.500 millones restantes.

“La estructuración de esta iniciativa representa un paso clave para consolidar un modelo hospitalario moderno, funcional y sostenible, que responda a las necesidades actuales de los pacientes oncológicos y fortalezca el papel del INC como referente nacional en atención, investigación, docencia e innovación en cáncer”, dijo Óscar Torres, presidente de la ANI, mediante un comunicado.

De acuerdo con la información suministrada por la ANI, actualmente la infraestructura en la que el INC presta servicios tiene “retos funcionales” que impactan a sus pacientes, sus procesos de investigación y la formación de talento humano que allí se desarrolla.

“La nueva Unidad de Servicios Ambulatorios se proyecta en el predio ubicado sobre la Carrera 10 #1-80 Sur, integrado al entorno de la sede principal del INC, en el sector centro-oriente de Bogotá. Esta zona hace parte de un corredor histórico de servicios de salud asociado al Complejo Hospitalario San Juan de Dios, el Instituto Materno Infantil y otras instituciones hospitalarias de alta relevancia para la ciudad”, explicó la ANI en el comunicado.

La entidad aclaró que se trata de un proyecto que tendrá edificaciones de entre tres y seis pisos de altura, contará con integración paisajística y aportará renovación de espacio público en el sector, que hace parte de las zonas con edificaciones patrimoniales en Bogotá.

“El proyecto también incluye el Centro de Prevención Temprana del Cáncer, localizado en el sector de la Avenida Carrera 7ª con calle 120, en Usaquén, con conexión al Corredor Verde de la AK 7ª. Este componente refuerza el enfoque preventivo de la iniciativa y apunta a mejorar las capacidades institucionales para la detección temprana y atención oportuna del cáncer”, añadió la ANI.

El convenio firmado entre la ANI y el BID tendrá una duración de tres años y contempla la estructuración de todo el proyecto, la promoción y socialización de este a entidades y posibles inversionistas, así como el proceso de selección de quien construirá el proyecto.

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