Interventor de Nueva EPS pide tiempo y apoyo a prestadores y otros actores de salud

El interventor de la Nueva EPS es médico salubrista. Fue designado como secretario encargado de Salud de Bogotá en 2015, y posteriormente como director del Fondo Financiero Distrital de Salud de la capital del país. Foto: Cortesía

Julio Alberto Rincón, el interventor de Nueva EPS, dedicó un espacio de la mañana de este miércoles (10 de abril) a tratar de resolver algunas de las dudas y temores de los afiliados de esta entidad, la más grande de su tipo en Colombia.

Rincón asumió hace menos de una semana y se ha encargado de enviar algunos mensajes tranquilizadores a los usuarios: “Los servicios no se van a detener”, “yo llegué a administrar, no a liquidar”, “Nueva EPS no puede fracasar” y “tenemos el apoyo del Gobierno”, fueron algunas de las frases que dejo su intervención esta mañana.

Rincón también detalló algunos pedidos e intenciones que le hizo el presidente Gustavo Petro a él (y al resto de interventores de otras EPS, hoy en manos de la Supersalud) en una reunión el martes pasado. “Nos dijo que no podía aceptar que la población colombiana afiliada a nosotros tuviese una sola muerte. Que teníamos que trabajar por eso. Y además nos dio un mensaje muy interesante: que nos cuidáramos y no nos dejáramos enceguecer por estos cargos transitorios y cayéramos en conductas corruptas”, detalló Rincón.

A pesar de que el espacio estaba dedicado a los afiliados, el interventor envió varios mensajes a otros actores de la salud, con los que, dijo, se reunirá en los próximos días. “Por favor, no convirtamos a los pacientes en el problema, que no sean ellos la causa para presionarnos. Separemos las dos discusiones: una cosa son los pacientes, y en la otra nosotros estamos respondiendo como área administradora. Los médicos colombianos, las IPS, no podemos faltar a nuestro juramento hipocrático”, le pidió a los más de 3.700 prestadores que trabajan con Nueva EPS y que, en algunas ocasiones, reclaman pagos más rápidos.

“Ayer ordenamos que el 80% se pague por giro directo”, anunció el interventor. “A la red le pediré que me respalde, que me dé tiempo, han aguantado años situaciones anómalas en su pago, nosotros necesitamos tiempo para poder respirar y hacerlo mejor”, agregó.

Con el nuevo decreto que está a punto de expedir el gobierno nacional (como explicamos aquí) el gobierno pretende que el flujo de dinero a las clínicas y hospitales mejore. Un llamado similar le hizo a los operadores (encargados de la compra y distribución de medicamentos). “Nuestro presupuesto para 2024 es de $22 billones de pesos: $9 billones se nos van a medicamentos. Le estoy diciendo a los operadores que las diferencias son conmigo, no con el paciente”.

Y a los pacientes les pidió mesura en la demanda de servicios: “Si todos empiezan a ir más al médico, a pedir más fármacos, más exámenes porque la EPS se va a acabar, entonces pido ya la cirugía, nos acaban. Nos acaban. El ejemplo es como si fuera un seguro de carros: si un día todos los carros se chocan, se quiebra la aseguradora. Necesito una colaboración de ustedes (pacientes): ser racionales en la demanda de servicios. Nosotros procuraremos que los servicios necesarios sean atendidos”, prometió Rincón. Se refiere al escenario en el que, ante un temor de liquidación, una gran cantidad de usuarios demanden servicios.

Precisamente, Rincón reconoció que muchas intervenciones terminan en liquidación. “Yo tengo en mi memoria varias intervenciones que terminan en liquidación, entre ellas, la de Saludcoop en el año 2010. Hemos tenido muchos años de liquidación y terminación de EPS, muchas en todos los Gobiernos se han liquidado. Todos los gobiernos lo han hecho. Esperamos que el caso de Nueva EPS no sea así”, dijo. Para eso, anunció que ya se reunió con los dueños de la entidad (50 más una de las acciones son de las cajas de compensación y el restante porcentaje del Gobierno Nacional, en cabeza de Minsalud y Minhacienda).

“A todos ellos (los dueños de la EPS) hay una cosa que le escuché a todos: la Nueva EPS es el pilar central del sistema de salud de colombiano. La Nueva EPS no puede fracasar. Y hay compromiso de todos en que la Nueva EPS no fracasemos. Vamos a intentarlo”, dijo el interventor. Nueva EPS tiene casi 11 millones de afiliados, siendo la EPS más grande del país y la única que tiene presencia en todo el territorio.

