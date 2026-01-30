Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Petro, Sarabia y Leal: esta es la historia completa de los interventores de las EPS

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntos malos manejos financieros de los interventores designados en las EPS, abrieron una disputa que involucra a Laura Sarabia y al exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal. Pero detrás de este episodio, hay toda una historia de cambios, acusaciones y denuncias. Este es el relato completo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Salud
30 de enero de 2026 - 06:39 p. m.
"Lo cierto es que, a través de la mano derecha de Laura Sarabia llegaron las hojas de vida diciendo que había sido una orden del presidente de la República", dijo el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, sobre la designación de interventores a las EPS,
"Lo cierto es que, a través de la mano derecha de Laura Sarabia llegaron las hojas de vida diciendo que había sido una orden del presidente de la República", dijo el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, sobre la designación de interventores a las EPS,
Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro, la embajadora Laura Sarabia y exsuperintendente de salud, Luis Carlos Leal, protagonizan el último “sacudón” del sistema de salud, que empezó con las declaraciones del mandatario en una rueda de prensa el 27 de enero: “Yo le dije (refiriéndose a Leal, cuando era supersalud) que por política no se mete ni (a) un solo interventor, escoja usted a los mejores. Y usted se dejó engañar, y le entregaron unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron, Laura, que era yo. Estos interventores fueron a hacer negocios”.

Para...

Por Redacción Salud

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Gustavo Petro

Laura Sarabia

EPS

Interventores EPS

Coosalud

Malos manejos en intervenciones

Premium

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.