Petro, Sarabia y Leal: esta es la historia completa de los interventores de las EPS

"Lo cierto es que, a través de la mano derecha de Laura Sarabia llegaron las hojas de vida diciendo que había sido una orden del presidente de la República", dijo el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, sobre la designación de interventores a las EPS, Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro, la embajadora Laura Sarabia y exsuperintendente de salud, Luis Carlos Leal, protagonizan el último “sacudón” del sistema de salud, que empezó con las declaraciones del mandatario en una rueda de prensa el 27 de enero: “Yo le dije (refiriéndose a Leal, cuando era supersalud) que por política no se mete ni (a) un solo interventor, escoja usted a los mejores. Y usted se dejó engañar, y le entregaron unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron, Laura, que era yo. Estos interventores fueron a hacer negocios”.

