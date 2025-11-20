Logo El Espectador
Salud
Intolerancia en Bogotá: ¿cómo sortear ciudades que nos llevan al límite?

Cuando hablamos de intolerancia, solemos repetir que “a la gente le falta terapia”. Pero esa explicación es incompleta. La violencia cotidiana no nace solo de cómo una persona maneja la ira, sino de un conjunto de factores que se acumulan: ciudades que generan estrés, largas horas en el tráfico, ruido constante, inseguridad, desigualdad y un consumo de alcohol normalizado. La intolerancia no es un problema exclusivo del individuo, sino del entorno que lo rodea.

Juan Diego Quiceno
20 de noviembre de 2025 - 05:05 p. m.
A comienzos de diciembre de 2024, un hombre asesinó a su hermano de 34 años en Medellín tras una “discusión” provocada por el volumen al que estaba escuchando música. El 2 de septiembre de 2025, en el barrio El Paraíso, ubicado en Ciudad Bolívar (Bogotá), otro hombre perdió la vida en medio de una riña que empezó porque su hermana de 13 años lanzó, sin querer, un balón al tejado de una casa vecina. Pocos días después, el 22 de septiembre, otra “discusión” entre dos hombres en el parqueadero de un centro comercial en Cali terminó en una...

