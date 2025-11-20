Intolerancia en Bogotá: ¿cómo sortear ciudades que nos llevan al límite?

A comienzos de diciembre de 2024, un hombre asesinó a su hermano de 34 años en Medellín tras una “discusión” provocada por el volumen al que estaba escuchando música. El 2 de septiembre de 2025, en el barrio El Paraíso, ubicado en Ciudad Bolívar (Bogotá), otro hombre perdió la vida en medio de una riña que empezó porque su hermana de 13 años lanzó, sin querer, un balón al tejado de una casa vecina. Pocos días después, el 22 de septiembre, otra “discusión” entre dos hombres en el parqueadero de un centro comercial en Cali terminó en una...