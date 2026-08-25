Invima alerta por lote de Bonfiest Plus falsificado: así puede identificarlo

Según comunicó la entidad, el riesgo de intoxicación química es muy alto. Foto: Invima

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó que el medicamento Bonfiest Plus se está comercializando de manera ilegal, pues varias de sus unidades son fraudulentas, según notificó el titular del registro sanitario, TECNOFAR TQ S.A.S. Se trata del lote 5H6839, con fecha de vencimiento en junio de 2027, que fue falsificado.

Es por ello que el instituto advirtió que consumir este producto falsificado puede representar un riesgo grave para la salud, ya que se desconoce su contenido real. Tampoco existen garantías sobre la concentración de sus componentes ni sobre las condiciones bajo las que fue fabricado.

“Una dosis no controlada de principios activos como el ácido acetilsalicílico o la cafeína que contiene el producto Bonfiest Plus puede incrementar el riesgo de presentar efectos adversos graves, entre ellos hemorragias gastrointestinales, úlceras o alteraciones del ritmo cardíaco”, indicó William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.

Además, de acuerdo con Saza, el riesgo de intoxicación química es muy alto, pues, con el fin de imitar el polvo efervescente, las unidades falsificadas presuntamente contienen tizas, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos o aglutinantes no aptos para el consumo humano.

Estas unidades presentan características que permiten diferenciarlo del medicamento original. Algunas de ellas son:

Errores de ortografía en el empaque, entre ellos: “exeso”, “saislatos”, “embrazo”, “circustancia”, “epatica”, “Pasientes” y “VENTAS SIN FORMULA MEDICA”.

Números ubicados debajo del código de barras más grandes y resaltados que en el producto original.

Empaque opaco y con menor nitidez.

Textos con bordes más marcados o apariencia similar a la negrilla.

Menor visibilidad y contraste del gráfico de burbujas frente al fondo azul.

Sellado irregular, con bordes desalineados, arrugas y burbujas de aire.

Ausencia del sistema abrefácil presente en el producto original.

Diferencias en la impresión del lote, que se observa más definida, oscura, lineal y pixelada.

“Nuestra principal preocupación es proteger la salud de quienes puedan tener en sus manos este producto falsificado, por eso, si identifica las características señaladas en esta alerta, no lo consuma y repórtelo al Invima”, agregó Saza.

En ese sentido, el instituto recomendó a quienes hayan adquirido Bonfiest Plus que verifiquen las características descritas y, ante cualquier indicio de falsificación, suspendan de inmediato su uso. También, si presentan algún evento adverso asociado a su consumo, deben reportarlo ante a la entidad e informar sobre los establecimientos, páginas web, redes sociales o cualquier otro canal por medio del cual se esté distribuyendo o comercializando el producto falsificado. El Invima hizo un llamado a adquirir medicamentos solo a través de canales autorizados, además de verificar siempre su registro sanitario y procedencia.

De otro lado, recordó que es responsabilidad de las secretarías de Salud fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde potencialmente se puedan comercializar estas unidades fraudulentas y adoptar las medidas sanitarias correspondientes cuando sean identificadas. Por su parte, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los programas institucionales de farmacovigilancia deberán estar atentos a posibles reacciones adversas relacionadas con este producto y notificarlas al Invima.

Cabe apuntar que el medicamento Bonfiest Plus original, en presentación de granulado efervescente en sobres de 5,1 g, cuenta con autorización en Colombia, con el registro sanitario vigente INVIMA 2022M-0004285-R2.

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