Invima alerta por producto fraudulento que promete eliminar las celulitis

Esta es la imagen de referencia que compartió el Invima sobre este producto. Foto: Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta por la comercialización del producto “Bye Bye celulitis” en el país, que se estaría vendiendo por medio de redes sociales.

La entidad aseguró que este producto se promociona con la promesa de eliminar la celulitis y se está vendiendo por canales como Instagram, Facebook y WhatsApp. “Dicho producto no cuenta con registro sanitario emitido por el Invima. Por lo anterior, su comercialización en el territorio nacional es ilegal”, advirtió el Invima en un comunicado.

La razón por la que este producto no tiene un registro sanitario, asegura la entidad, es porque no cumple con la normatividad sanitaria actual. “Los productos fraudulentos que no cuentan con un registro sanitario no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte”, añadieron.

La entidad explica que los productos que se promocionan con la promesa de eliminar la celulitis pueden generar reacciones adversas, como alergias que causen ronchas, inflamación, dificultades para respirar y toxicidad en el hígado.

Finalmente, el instituto hizo un llamado a las personas para que consulten la veracidad de los registros sanitarios de los productos que consuman. Para hacerlo, pueden visitar el sitio web que ha dispuesto el Invima para esto.

Estas son las recomendaciones del Invima para la ciudadanía con respecto al producto “Bye bye celulitis”:

Absténgase de adquirir los productos “Bye Bye celulitis”, con las características previamente descritas.

No compre medicamentos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp.

Si está consumiendo este producto: a) Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud. b) Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuya o comercialice estos productos. c) Si ha presentado algún evento adverso, asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata a través del siguiente enlace https://primaryreporting.who-umc.org/CO o a través del correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice estos productos

