Invima alerta por retiro voluntario de lotes de dos productos de agua micelar

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras el retiro voluntario de algunos lotes de dos referencias de agua micelar marca Familia. Tras el retiro, la empresa envió una comunicación al Invima para hacer el reporte.

Se trata de varios lotes de las referencias Agua Micelar Rosas Pomys y Agua Micelar Pepino y Caléndula. De acuerdo con el comunicado de la entidad, “El establecimiento fabricante Productos Familia S.A. informó al Invima la detección de desviaciones en los parámetros microbiológicos en los lotes GI03250626, GI06250327 y ME03250327 del producto AGUA MICELAR PEPINO Y CALÉNDULA”.

Al estar por fuera de la especificación de esos parámetros, dice el Invima, “podría generar la presencia de efectos adversos en la salud del usuario”. Aunque las desviaciones se reportaron solo en ese producto, como medida preventiva también se retiraron varios lotes de Agua Micelar Rosas Pomys.

En caso de que los usuarios tengan alguno de estos productos, pueden revisar el lote del mismo en el envase y ver si corresponde con el siguiente listado:

Lotes de Agua Micelar Rosas Pomys: ME04250427, ME05250527, GI02250726, GI02251026, GI05250926, GI05251026, GI06250327, GI07250327, GI07250626, GI07250826, GI07250926, GI07251026, GI07251126, GI07251226.

Lotes de Agua Micelar Pepino y Caléndula: GI02250626, GI04250826, GI04251126, GI04251226, GI05251126, GI05251226, GI06250127, GI06251226, GI07250826, GI07251026, GI07251126, GI07251226, ME04250427, ME05250527.

Si está utilizando alguno de los productos de estos lotes, la recomendación del Invima es que suspenda el uso de forma inmediata, para no poner en riesgo su salud, y que además reporte en la página web del Invima en caso de que haya presentado algún evento adverso por el uso de este producto.

Además, recomendaron que “si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice el producto, informe de manera inmediata al Invima o entes territoriales de salud".

La entidad también hizo recomendaciones para las Secretarías de Salud departamentales y municipales, con el fin de que estas realicen actividades de inspección y vigilancia en los lugares en los que se pueda estar distribuyendo alguno de estos productos.

