Invima emite alerta por falsificación de producto para tratamiento de arrugas

La entidad informo que se está distribuyendo y vendiendo una versión falsificada de un producto cosmético para el tratamiento arrugas y pliegues faciales.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta de un producto inyectable utilizado para el tratamiento de arrugas y pliegues faciales.

Se trata del producto “GRAFT/PROSTHESIS, BIOMATERIAL / INJERTO / PRÓTESIS, BIOMATERIAL - ACIDO HIALURONICO” que está siendo distribuido y comercializado en una presentación diferente a la aprobada en el país.

Precisamente, esta situación fue identificada y denunciada por la empresa que tiene el registro sanitario del producto, Sardenya Colombia, que detectó la venta no autorizada de este insumo cosmético.

“El producto, utilizado comúnmente para procedimientos estéticos faciales, se está comercializando en un envase que no cumple con los estándares ni las especificaciones establecidas en el registro oficial”, precisó Yolima Gómez, directora de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima.

Para identificar si se trata de una versión fraudulenta del producto, verifique las siguientes caracteristicas:

• Diseño del envase: La versión original presenta un diseño limpio, con colores metálicos y tipografía uniforme; la fraudulenta exhibe colores degradados y texto con tonos variados y menos definidos,

• Tipografía y logo: El envase autorizado utiliza una tipografía coherente y un logo profesional con marca registrada; la versión fraudulenta muestra fuentes y logos diferentes, evidenciando una imitación,

• Código QR : El envase original incluye un código QR para verificar autenticidad, ausente en la presentación fraudulenta,

• Etiqueta de características: La versión oficial indica claramente la cantidad y presencia de lidocaína, información que no está presente en el producto falsificado.

Si está utilizando el producto referenciado, se recomienda suspender su uso y comunicarse con la secretaría de salud de su territorio. Por su parte, puede reportar su caso, asi como posibles efectos adversos a través de este enlace.

