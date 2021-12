Israel se convirtió en uno de los países líderes en vacunación, gracias a un trato especial que hizo con la farmacéutica Pfizer/BioNtech. Foto: EMMANUEL DUNAND

A inicios de la semana que pasó, durante la noche del 21 de diciembre, Naftali Bennet, primer ministro de Israel, anunció que en el país se empezaría a aplicar una cuarta dosis de vacuna contra el covid-19 a mayores de 60 años, trabajadores de salud y personas con inmunodeficiencia. La idea era preparase ante una posible quinta ola de infecciones causados por ómicron, ya que, en Israel, habría al menos 340 reportes de esta variante. Pero, como en todo el mundo, se esperaría que aumentara. (Le sugerimos: Israel pondrá cuarta dosis de vacuna contra covid-19 para mayores de 60 años)

La decisión, que recomendó un panel de expertos de ese país, solo necesitaba la aprobación del Ministerio de Salud. Pero, según explica el periódico The Times of Israel, Nachman Ash, director de esta cartera, no respaldó al panel de expertos. En cambio, señaló que antes de tomar una decisión Israel analizará los datos que se tienen de ómicron en Reino Unido, ya que “apuntan a que esta variante causa una enfermedad menos severa que la variante delta”. (Le puede interesar: Elementos clave para entender ómicron en Colombia y no ser presa del pánico)

Desde hace un año Israel se convirtió en uno de los países líderes en vacunación, gracias a un trato especial que hizo con la farmacéutica Pfizer/BioNtech en el que recibía dosis a cambio de que el país compartiera datos sobre el impacto que estaba teniendo el plan de vacunación.

Sin embargo, la decisión de continuar con una cuarta dosis – o segunda dosis de refuerzo – no era justa a ojos de mucho. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), también advirtió que las dosis de refuerzo mal manejadas “podrían prolongar la pandemia en lugar de ponerle fin”, ya que desvían el suministro que debería ir a países con bajos índices de inmunización contra el covid-19.

De hecho, mientras que en continentes como el africano – según datos de Peoples Vaccine Alliance - solo cinco países de los 54 lograrán vacunar al 40 % de su población para finales de 2021, a nivel mundial una de cada cinco dosis está destinada a ser refuerzo.

Pero Israel no es el único país que ha hablado de cuarta dosis. Un día después de hacer el anuncio – que por ahora no parece seguir en pie-. Chile también dijo que empezará a poner esta segundo dosis de refuerzo. “A partir de la segunda quincena de febrero, tenemos presupuestado comenzar con esta cuarta dosis (...) Los estudios demuestran que hay una caída en la tasa de anticuerpos, pero que existe una memoria inmunitaria que puede ser reactivada con un nuevo refuerzo”, dijo el ministro chileno de Salud, Enrique Paris. (Lea también: Chile dice que también aplicará cuarta dosis contra covid-19)