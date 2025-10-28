La advertencia de 128 científicos sobre cómo el cambio climático está arruinando la salud

Imagen de una de las protestas que hubo en Europa hace unos días para exigir más acción frente al cambio climático. Foto: EFE - OLIVIER HOSLET

El sueco Johan Rockström, uno de los científicos más respetados a la hora de hablar de cambio climático, suele terminar algunas de sus conferencias con una recomendación: aunque queda una luz para actuar frente al cambio climático —la ventana se está cerrando rápidamente, dice—, es mejor abrocharse el cinturón de seguridad para los años que se avecinan.

Los pobladores de Jamaica, República Dominicana y Haití han tenido que abrocharse el cinturón en estos días. El huracán Melissa, que en solo un par de días pasó de ser una tormenta tropical a...