La advertencia de 128 científicos sobre cómo el cambio climático está arruinando la salud

Un grupo de investigadores todo el mundo presentó el informe más completo que detalla cómo la salud de las personas está empeorando por culpa del cambio climático: The Lancet Countdown. Exposición a más olas de calor, a sequías extremas y a una posible mayor transmisión del dengue son algunas de las consecuencias del aumento de temperatura. “No hay tiempo para más demoras”, dicen.

Sergio Silva Numa
29 de octubre de 2025 - 12:28 a. m.
Imagen de una de las protestas que hubo en Europa hace unos días para exigir más acción frente al cambio climático.
Foto: EFE - OLIVIER HOSLET

El sueco Johan Rockström, uno de los científicos más respetados a la hora de hablar de cambio climático, suele terminar algunas de sus conferencias con una recomendación: aunque queda una luz para actuar frente al cambio climático —la ventana se está cerrando rápidamente, dice—, es mejor abrocharse el cinturón de seguridad para los años que se avecinan.

Los pobladores de Jamaica, República Dominicana y Haití han tenido que abrocharse el cinturón en estos días. El huracán Melissa, que en solo un par de días pasó de ser una tormenta tropical a...

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
Conoce más

