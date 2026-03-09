Publicidad

La comida chatarra arruinó el paladar de los niños

A medida que los comerciantes glorificaron la comida chatarra, los hábitos alimenticios de las familias se fracturaron. Opinión.

Helen Zoe Veit / The New York Times
09 de marzo de 2026 - 05:55 p. m.
Entre la comida chatarra están las papas de paquete y las gaseosas.
Foto: Getty Images - Kwangmoozaa

Los niños estadounidenses comían cosas muy singulares en el siglo XIX. Salsas picantes y pepinillos en salmuera. Mariscos y vísceras. Betabel, colinabos y col rizada. Incluso les encantaba el café. En documentos históricos de todo tipo, desde tratados médicos hasta diarios y registros escolares, los estadounidenses describían a los niños como omnívoros curiosos que apreciaban los sabores osados y las texturas interesantes. Un grupo de niños de Boston de la década de 1830 gastaron su dinero de bolsillo en ostras crudas, las rociaron con...

Por Helen Zoe Veit / The New York Times

