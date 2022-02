La contaminación del aire afectaría la calidad del esperma

La mala calidad del esperma representa el 50% de los casos de infertilidad.

La infertilidad afecta al 10% de la población y, según la OMS, la mala calidad del esperma podría representar la mitad de los casos de infertilidad, que suelen estar vinculados a causas genéticas y ambientales.

Un reciente estudio publicado en la revista JAMA Network analizó muestras de más de 30.000 hombres en 340 ciudades chinas, con una edad promedio de 34 años y cuyas parejas quedaron en embarazo a través de asistencia tecnológica entre 2013 y 2019. (Lea: La OMS anuncia que seis países africanos podrán producir vacunas contra covid-19)

La calidad del esperma se suele establecer en factores como la concentración, el recuento y la motilidad (o tipo de movilidad) de los espermatozoides. Para realizar los análisis, los participantes fueron expuestos a material particulado de 2,5 micrómetros de diámetro, entre 2,5 y 10 micrómetros y de 10 micrómetros, durante los 90 días previos a la revisión del esperma en laboratorio.

El grupo de investigación encontró que entre más expuesto estaba un participante a las partículas más pequeñas de material particulado, menor se hacía la motilidad de los espermatozoides. Se halló una reducción del 3,6% en su capacidad de movilizarse hacia la dirección correcta, por lo que se concluyó que esta afectación puede estar más relacionada con la contaminación en el aire que con factores genéticos. (Lea: Vacunar a embarazadas contra covid-19 protege a bebés de ser hospitalizados)

Para los científicos, esto puede deberse a que entre más pequeñas son las partículas, es probable que lleguen de una forma más profunda a los pulmones.

Sin embargo, investigadores como el profesor Allan Pacey de la Universidad de Sheffield, quien no participó en el estudio, señalan que al no tener información sobre la morfología y el tamaño de los espermatozoides no se puede establecer si la contaminación tiene efectos en alguna deformación del esperma que repercuta en la reducción de su motilidad o si se debe a otras causas, por lo que sugiere revisar estos resultados con cautela. (Lea: Los líos de Coomeva y otras EPS: el Supersalud responde)