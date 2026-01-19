Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La cruda realidad de los medicamentos para perder peso: tal vez los necesite de por vida

Hay algo que debe saber sobre estas medicinas (que muchos usan de manera equivocada): es posible que las deba tomar siempre, pues dejarlas implica volver a subir de peso.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Dani Blum / The New York Times
19 de enero de 2026 - 07:20 p. m.
La cruda realidad de los medicamentos para perder peso: tal vez los necesite de por vida
Foto: Getty Images - Getty Images

Los medicamentos para perder peso como Wegovy requieren un compromiso de por vida. Si se dejan de tomar, casi siempre se recupera el peso perdido.

Pero muchos pacientes no quieren oír eso. Padmaja Akkireddy, endocrinóloga de Nebraska Medicine, calcula que más de la mitad de sus pacientes no desean seguir tomando un adelgazante durante mucho tiempo. Y los datos muestran que la mayoría de los estadounidenses abandonan los

Por Dani Blum / The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Medicamentos

medicamentos para bajar de peso

Wegovy

Ozempic

obesidad

diabetes

Premium

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.