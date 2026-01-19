La cruda realidad de los medicamentos para perder peso: tal vez los necesite de por vida

Foto: Getty Images - Getty Images

Los medicamentos para perder peso como Wegovy requieren un compromiso de por vida. Si se dejan de tomar, casi siempre se recupera el peso perdido.

Pero muchos pacientes no quieren oír eso. Padmaja Akkireddy, endocrinóloga de Nebraska Medicine, calcula que más de la mitad de sus pacientes no desean seguir tomando un adelgazante durante mucho tiempo. Y los datos muestran que la mayoría de los estadounidenses abandonan los