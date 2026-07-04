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04 de julio de 2026 - 05:00 p. m.

La disfunción eréctil puede decirle mucho más sobre su salud de lo que usted piensa

La disfunción eréctil puede ser mucho más que un problema sexual. En algunos casos puede ser una de las primeras señales de enfermedades cardiovasculares, renales u hormonales. En este video le explicamos qué dicen los especialistas, qué síntomas no debe ignorar y cuándo es momento de consultar a su médico.

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Redacción Salud

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