Salud
Los riesgos de pedirle a la inteligencia artificial que opine sobre su historia clínica

A pesar de los riesgos para la privacidad y las preocupaciones por la inexactitud, la gente introduce resultados de análisis de sangre, notas médicas e informes quirúrgicos en ChatGPT y chatbots similares. ¿Cuáles son los riesgos?

Maggie Astor / The New York Times
11 de diciembre de 2025 - 07:12 p. m.
Foto: Ricardo Santos / New York Times

Mollie Kerr, una neoyorquina de 26 años que vive en Londres, se asustó este verano cuando sus análisis de sangre mostraron desequilibrios hormonales.

Después de ver los resultados en el portal web de pacientes, sintió mucho miedo como para esperar a hablar con su médico. Así que, con cierta inquietud, pegó el informe completo en ChatGPT. El chatbot le dijo que los resultados podían indicar varias afecciones, pero que “lo más probable” era que se tratara de un tumor hipofisario o de una enfermedad poco común relacionada con los...

Por Maggie Astor / The New York Times

