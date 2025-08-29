No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿La IA hace que los médicos se vuelvan peores?

Los médicos están utilizando la tecnología para realizar diagnósticos y mucho más, pero pueden estar perdiendo habilidades en el proceso.

Teddy Rosenbluth / The New York Times
29 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
Un estudio revela la primera prueba de que el uso de herramientas de IA puede mermar la capacidad del médico para realizar tareas fundamentales sin la tecnología.
Un estudio revela la primera prueba de que el uso de herramientas de IA puede mermar la capacidad del médico para realizar tareas fundamentales sin la tecnología.
Foto: Francesco Ciccolella

En los últimos años, los estudios han descrito las muchas formas en que las herramientas de IA han hecho que los médicos sean mejores en su trabajo: les ha ayudado a detectar el cáncer, les ha permitido

Por Teddy Rosenbluth / The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Noticias Salud

Inteligencia artificial

IA

Médicos

Doctores

Salud

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar