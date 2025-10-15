La idea de unos científicos que ha salvado la vida de muchos niños en Colombia

En Bogotá, la principal causa de muerte en menores de 5 años son las enfermedades congénitas, es decir, las malformaciones que aparecen desde el nacimiento. Hace dos décadas, el médico genetista Ignacio Zarante y su equipo de investigación se han dedicado a construir un sistema de vigilancia para contabilizar a los menores con este tipo de enfermedades más graves. Su labor fue reconocida con Premio Alejandro Ángel Escobar en la categoría de Ciencias, uno de los galardones más importantes del país en ese campo.