La idea de unos científicos que ha salvado la vida de muchos niños en Colombia

El esfuerzo de Zarante y su equipo fue reconocido con el Premio Alejandro Ángel Escobar en la categoría Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, uno de los galardones más prestigioso de la ciencia en Colombia.
Foto: Pontificia Universidad Javeriana
Hace dos décadas, el médico genetista Ignacio Zarante Montoya recorría hospitales y centros de salud en Bogotá con un computador portátil y un video beam. En auditorios improvisados, reunía a grupos de enfermeras para enseñarles a llenar fichas con datos muy específicos: el peso, la talla y, sobre todo, las características visibles de los bebés recién nacidos. El propósito era registrar los defectos congénitos, es decir, las malformaciones que aparecen desde el nacimiento y que pueden afectar órganos, huesos o funciones vitales. “Estos...
Por Luisa Fernanda Orozco
Periodista de la Universidad de Antioquia.@luisaorvallorozco@elespectador.com
