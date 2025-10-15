Logo El Espectador
La idea de unos científicos que ha salvado la vida de muchos niños en Colombia

En Bogotá, la principal causa de muerte en menores de 5 años son las enfermedades congénitas, es decir, las malformaciones que aparecen desde el nacimiento. Hace dos décadas, el médico genetista Ignacio Zarante y su equipo de investigación se han dedicado a construir un sistema de vigilancia para contabilizar a los menores con este tipo de enfermedades más graves. Su labor fue reconocida con Premio Alejandro Ángel Escobar en la categoría de Ciencias, uno de los galardones más importantes del país en ese campo.

Luisa Fernanda Orozco
15 de octubre de 2025 - 11:04 p. m.
El esfuerzo de Zarante y su equipo fue reconocido con el Premio Alejandro Ángel Escobar en la categoría Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, uno de los galardones más prestigioso de la ciencia en Colombia.
Foto: Pontificia Universidad Javeriana

Hace dos décadas, el médico genetista Ignacio Zarante Montoya recorría hospitales y centros de salud en Bogotá con un computador portátil y un video beam. En auditorios improvisados, reunía a grupos de enfermeras para enseñarles a llenar fichas con datos muy específicos: el peso, la talla y, sobre todo, las características visibles de los bebés recién nacidos. El propósito era registrar los defectos congénitos, es decir, las malformaciones que aparecen desde el nacimiento y que pueden afectar órganos, huesos o funciones vitales. “Estos...

Luisa Fernanda Orozco

Por Luisa Fernanda Orozco

Periodista de la Universidad de Antioquia.@luisaorvallorozco@elespectador.com
