La lista completa de los 136 esmaltes semipermanentes que ya no pueden venderse en Colombia

En total, son 136 esmaltes semipermanentes que no se pueden comercializar en el país. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace un par de días el Invima publicó un comunicado en el que advertía que 136 esmaltes semipermanentes no podían continuar vendiéndose en el país debido a que contenían ingredientes que estaban prohibidos y que, entre otras cosas, pueden generar “riesgos carcinogénicos”.

La decisión implicaba que los productos que contuvieran Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,Ndimetil-p-toluidine (DMPT) no podían volverse a comercializarse en el país.

En palabras un poco más detalladas, lo que había hecho la entidad era cancelar las Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) de cada uno de esos productos.

(Lea La preocupación de los hospitales: “Nueva EPS no tiene capacidad para recibir más población”)

La decisión la había tomado luego de que el 15 de diciembre del 2025 se publicara una resolución en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, que había sido emitida por Comunidad Andina (CAN). En ese documento se prohibía la comercialización de estos esmaltes en en toda la subregión.

Ahora, el Invima hizo público el listado de los 136 esmaltes que no pueden venderse en Colombia, debido a la entrada en vigencia de esa norma. Entre ellos hay productos como Top Coat, Nail Liquid Monomer Advance, Spider Gel, Masglo Professional Gel Polish Esmalte Para Uñas Brillo o Acrylic Nail System Modeling Liquid.

(Lea ¿Qué dice el proyecto de decreto sobre enfermedades de alto costo que desató debate?)

“El Invima reitera que la medida implica que dichos productos no pueden ser comercializados, ni procede su agotamiento de existencias desde el 16 de febrero de 2026, quedando prohibida su comercialización en toda la subregión andina”, señala el Invima, en esta oportunidad.

Este es el listado completo publicado por la entidad:

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺