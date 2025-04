La lista completa de municipios que están en alto riesgo por fiebre amarilla

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por la picadura de mosquitos infectados. Foto: Getty Images - Getty Images

Este 10 de abril, en una rueda de prensa, el Ministerio de Salud mostró un mapa de Suramérica en el que se señalaba cómo, desde 2023, habían empezado a detectarse casos de fiebre amarilla en la región. Los primeros fueron identificados en la Amazonia brasilera y en la frontera con Perú. Pero el año pasado también comenzaron a identificar varios en Colombia. A medida que el tiempo pasaba registraron más que los años anteriores: al final de diciembre, sumaban 23.

La cifra no tendría nada de particular si en los años previos la situación no hubiese sido tan diferente, como lo muestran los registros del Instituto Nacional de Salud (INS). Durante el siglo XX hubo en Colombia epidemias de fiebre amarilla cada 10 años. La última fue en 1979 en la Sierra Nevada de Santa Marta. En el siglo XXI se presentaron brotes en 2003 y 2004 en la zona del Catatumbo, en la Serranía del Perijá (Norte de Santander) y en la Sierra Nevada de Santa Marta. En 2005 reportaron casos en Putumayo (11) y Caquetá (10), y en 2009, en el Meta. Sin embargo, entre 2017 y 2022 solo registraron un caso de fiebre amarilla en el país, fue en 2018. En 2023 hubo dos.

Pero, ahora, el escenario es muy diferente: en los tres primeros meses del 2025 se han presentado 47 casos. De estos, 20 han fallecido.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, no ocultó su preocupación. Ningún gobierno quiere enfrentar un brote de fiebre amarilla, pues su letalidad es muy alta, como señaló en su cuenta de X, Julián Fernández-Niño, PhD en Epidemiología y subsecretario de Salud de Bogotá.

De acuerdo con el último boletín del INS, la letalidad de la fiebre amarilla en Colombia es del 40% en lo que va de 2025. Es decir, de cada 100 infectados, 40 no sobreviven a la enfermedad. La razón es que al complicarse afecta el hígado y los riñones.

Hay otro par de elementos por los que es necesario ponerle atención a este brote. Como dijo Jaramillo, es muy atípico que esa situación esté presentándose en un departamento en el que usualmente no había casos de fiebre amarilla.

“Es un foco nuevo para fiebre amarilla en el país”, nos había reiterado semanas atrás el INS. Desde 2007 no se habían identificado pacientes en ese lugar. Ahora, de los 47 casos del 2025, 41 provienen de Tolima.

Los otros departamentos donde ha habido casos son: Caldas (otra rareza), Caquetá, Meta y Putumayo.

El otro factor que es clave en esta situación es simple: hay una vacuna contra la fiebre amarilla. Lo ideal es aplicársela diez días antes de viajar a un lugar donde haya riesgo de contagio para quedar protegido. Una dosis genera inmunidad para toda la vida.

Sin embargo, el brote actual muestra que hay grupos donde es necesario reforzar la vacunación. Uno de los principales, indicó el ministro, es conformado entre quienes tienen más de 59 años. En esa población se ha registrado el 32% de los casos detectados entre 2024 y 2025.

Parte de los motivos de esa situación tiene que ver con que no se estaba vacunando a ese grupo. Desde enero pasado, el Minsalud, en compañía de secretarías de Salud, hospitales y EPS, empezaron a hacerlo para atajar el brote. Les han puesto 7.493 dosis de las más de 100.000 aplicadas.

Vacunarse es especialmente importante por estos días, previos a Semana Santa, cuando se espera que muchas personas viajen a territorios donde puede circular el virus, del género Flavivirus, que produce la fiebre amarilla. Es transmitido por los mosquitos infectados de los géneros Haemagogus spp y Sabethes, en el ciclo de transmisión selvática. En el otro ciclo, el urbano, el que lo transmite es el mosquito Aedes aegypti, también vector del virus del dengue y del zika.

De hecho, como señaló el Minsalud, hay 388 municipios en riesgo, a los que es mejor ir vacunados. Entre ellos, claro, Tolima, y varios puntos de la costa Caribe y Pacífica, y San Andrés, Santa Marta, Girardot y Tocaima (en Cundinamarca)

En la capital, Gerson Bermont, secretario de Salud, reiteró que ya hay 200 puntos de vacunación habilitados. Incluso, es posible aplicársela en el aeropuerto El Dorado y en el terminal. Se la pueden poner niños desde los nueve años.

Si alguien planea viajar, en este mapa puede detallar bien los lugares con alto riesgo:

Estos son los municipios con alto riesgo, según el INS

⚠ Todos los municipios de los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Putumayo, Tolima, Vaupés y Vichada.

⚠ En Antioquia: Apartadó, Arboletes, Garepa, Chigorodó, Dabeiba, Murindó, Mutatá, Necoclí, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, San Juan de Urabá, San Luis, Turbo, Vigía del Fuerte y Yondó.

⚠ En Bolívar: Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, Morales, Pinillos, Regidor, Río Viejo, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití.

⚠ En Boyacá: Cubará, Maripí, Muzo, Otanche, Páez, Pauna, Paya, Puerto Boyacá y San Pablo de Borbur.

⚠ En Caldas: Aránzazu, Filadelfia, La Dorada, Manizales, Merced, Victoria, Neira, Norcasia, Salamina y Samaná.

⚠ En Cauca: Piamonte y Santa Rosa.

⚠ En Cundinamarca: Agua de Dios, Arbeláez, Beltrán, Cabrera, Caparrapí, Girardot, Guaduas, Guataquí, La Palma, Medina, Nariño, Nilo, Paime, Pandi, Paratebueno, Puerto Salgar, Ricaurte, San Juan de Ríoseco, Tocaima, Venecia y Yacopí.

⚠ En Magdalena: Aracataca, Ciénaga, Santa Marta y Fundación.

⚠ En Nariño: Ipiales (corregimiento de Sucumbíos)

⚠ En Norte de Santander: Ábrego, Convención, Cáchira, Cúcuta, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, Puerto Santander, San Calixto, San Cayetano, Santiago, Sardinata, Teorama y Tibú.

⚠ En Risaralda: Quinchía

⚠ En Santander: Los municipios de Barrancabermeja, Bolívar, Bucaramanga, Charalá, Cimitarra, Coromoro, El Playón, Floridablanca, Florián, Girón, Jesús de María, Jordán, La Belleza, Landázuri, Piedecuesta, Puerto Parra, Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, Santa Helena, San Vicente de Chucurí, Socorro, Suratá y Vélez.

⚠ En San Andrés y Providencia: (No hay antecedente de fiebre amarilla en las islas, se establece el riesgo por nexo ecológico y por ser frontera internacional.)

La situación condujo, dijo Diana Pava, directora del INS, a emitir una circular el pasado 3 de abril en la que el instituto detalla cuál es el camino que debe seguir cada municipio y departamento para responder ante la presencia del virus de fiebre amarilla. La idea, en síntesis, es que todo el país esté preparado para evitar que el brote se empiece a salir de las manos.

