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La “nueva”moda para adelgazar que preocupa a médicos y autoridades en Colombia

Las autoridades sanitarias y especialistas en obesidad advierten sobre el crecimiento de fórmulas magistrales comercializadas para perder peso. Aunque estas preparaciones tienen usos legítimos y regulados, el Invima alerta sobre su venta masiva e irregular, mientras endocrinólogos cuestionan su origen, composición y garantías de seguridad.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
17 de junio de 2026 - 12:17 a. m.
aunque estas preparaciones tienen usos legítimos y regulados, el Invima alerta sobre su venta masiva e irregular, mientras endocrinólogos cuestionan el origen, la composición y las garantías de seguridad de muchos de estos productos. (Photo by Jade GAO / AFP) / TO GO WITH AFP STORY: China-health-lifestyle, by Emily WANG
aunque estas preparaciones tienen usos legítimos y regulados, el Invima alerta sobre su venta masiva e irregular, mientras endocrinólogos cuestionan el origen, la composición y las garantías de seguridad de muchos de estos productos. (Photo by Jade GAO / AFP) / TO GO WITH AFP STORY: China-health-lifestyle, by Emily WANG
Foto: AFP - JADE GAO

Los médicos y las autoridades sanitarias están viendo con preocupación algo que, dicen, ha venido creciendo en los últimos años. En las redes sociales y establecimientos comerciales de todo tipo, incluidos algunos naturistas, se están vendiendo mezclas de sustancias envasadas en supuestas fórmulas magistrales para bajar de peso.

Se comercializan como aceleradores metabólicos, desintoxicantes, quemadores de grasa, drenadores, depuradores hepáticos o complementos naturales para adelgazar. Quienes los venden aseguran que están elaborados a partir...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
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