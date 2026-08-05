“La nueva perimenopausia”, según el más reciente libro de la doctora Mary Claire Haver

Mary Claire Haver es una médica estadounidense, ginecóloga y obstetra, especialista en menopausia y en nutrición médica, y fundadora de The Pause Wellness, una clínica médica privada centrada en la salud de la mujer en la mediana edad. Ha asistido en el nacimiento de miles de bebés y es autora La nueva menopausia y La dieta Galveston, ambos números uno en la lista de best sellers de The New York Times. Foto: Cortesía de thepauselife.com

Carta a la lectora:

He escrito este libro pensando en mis dos hijas, que ahora tienen veintipocos años, con la esperanza de otorgarles conocimientos, nuevas perspectivas y mucha confianza en sí mismas. Quiero que entiendan sin lugar a dudas que sus experiencias se tienen en cuenta y son válidas. Y que, al aprender cómo abordar su salud con intención y resiliencia, pueden asegurar las bases de su bienestar y vitalidad en un futuro lejano.

Es lo mismo que quiero para ti.

Porque la verdad es que te mereces mucho más de lo que les ofrecieron...