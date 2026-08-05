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“La nueva perimenopausia”, según el más reciente libro de la doctora Mary Claire Haver

Fragmento del libro “La nueva perimenopausia. La guía definitiva para transitar los cambios hormonales de esta etapa clave”, editado en Colombia con el sello editorial Grijalbo.

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Mary Claire Haver * / Especial para El Espectador
05 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Mary Claire Haver es una médica estadounidense, ginecóloga y obstetra, especialista en menopausia y en nutrición médica, y fundadora de The Pause Wellness, una clínica médica privada centrada en la salud de la mujer en la mediana edad. Ha asistido en el nacimiento de miles de bebés y es autora La nueva menopausia y La dieta Galveston, ambos números uno en la lista de best sellers de The New York Times.
Mary Claire Haver es una médica estadounidense, ginecóloga y obstetra, especialista en menopausia y en nutrición médica, y fundadora de The Pause Wellness, una clínica médica privada centrada en la salud de la mujer en la mediana edad. Ha asistido en el nacimiento de miles de bebés y es autora La nueva menopausia y La dieta Galveston, ambos números uno en la lista de best sellers de The New York Times.
Foto: Cortesía de thepauselife.com

Carta a la lectora:

He escrito este libro pensando en mis dos hijas, que ahora tienen veintipocos años, con la esperanza de otorgarles conocimientos, nuevas perspectivas y mucha confianza en sí mismas. Quiero que entiendan sin lugar a dudas que sus experiencias se tienen en cuenta y son válidas. Y que, al aprender cómo abordar su salud con intención y resiliencia, pueden asegurar las bases de su bienestar y vitalidad en un futuro lejano.

Es lo mismo que quiero para ti.

Porque la verdad es que te mereces mucho más de lo que les ofrecieron...

Por Mary Claire Haver * / Especial para El Espectador

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