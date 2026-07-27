La nueva “reforma” que prepara el Minsalud para los hospitales

Imagen de referencia. Las IPS en Colombia deben atravesar un proceso de habilitación para prestar servicios de salud. Foto: Óscar Pérez

Hace unos días, el Ministerio de Salud, encabezado por Guillermo Alfonso Jaramillo, publicó para comentarios un proyecto de resolución que pasó desapercibido en la opinión pública, pero que puede implicar un cambio notable en el sistema de salud. A pocos días de que se acabe el Gobierno Petro, el documento busca modificar las condiciones que deben cumplir los hospitales, clínicas y demás prestadores para poder ser habilitados.

Dicho de otro modo, esa habilitación se refiere al conjunto de requisitos que debe cumplir todo ese conjunto de...