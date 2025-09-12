No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Salud
La obesidad está más relacionada con lo que comemos que con cuánto nos movemos

Un estudio con datos de 34 poblaciones alrededor del mundo concluye que el exceso de ingesta calórica pesa mucho más que la falta de actividad física en el aumento de la obesidad. Los hallazgos cuestionan décadas de narrativa que ponía al sedentarismo como principal culpable. Sin embargo, el ejercico sigue siendo clave en el objetivo de llevar una vida con buena salud.

Redacción Salud
12 de septiembre de 2025 - 02:02 p. m.
Los investigadores encontraron que el principal motor de la obesidad en el mundo no es gastar menos energía, sino comer más calorías. Y especialmente, comerlas de los ultraprocesados.
Foto: Getty Images - Getty Images

La obesidad es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo, asociada a más de 4 millones de muertes anuales, según organismos como la OMS. Aunque se conoce que surge de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de energía, los científicos aún debaten cuáles son los factores que más influyen en su desarrollo y expansión. Se nos ha dicho, por ejemplo, que la ausencia de actividad física (o sedentarismo, como se conoce científicamente) es uno de los principales factores, incluso más determinante que la dieta. Sin...

