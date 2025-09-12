La obesidad está más relacionada con lo que comemos que con cuánto nos movemos

Los investigadores encontraron que el principal motor de la obesidad en el mundo no es gastar menos energía, sino comer más calorías. Y especialmente, comerlas de los ultraprocesados.
Foto: Getty Images - Getty Images
La obesidad es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo, asociada a más de 4 millones de muertes anuales, según organismos como la OMS. Aunque se conoce que surge de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de energía, los científicos aún debaten cuáles son los factores que más influyen en su desarrollo y expansión. Se nos ha dicho, por ejemplo, que la ausencia de actividad física (o sedentarismo, como se conoce científicamente) es uno de los principales factores, incluso más determinante que la dieta. Sin...
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación