La OMS anuncia un plan para crear más vacunas contra la tuberculosis

Imagen de la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Foto: Wikimedia - creative commons

El Foro Económico Mundial ha sido el escenario elegido por el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para anunciar la intención de la organización de impulsar el alineamiento de alto nivel entre financiadores, organismos mundiales, gobiernos y usuarios finales con el objetivo de poner a disposición del mundo vacunas eficaces contra la tuberculosis.

“Una de las lecciones más importantes de la respuesta a la pandemia de COVID-19 es que las intervenciones de salud innovadoras se pueden llevar a cabo con rapidez si se les da prioridad política y se financian adecuadamente”, declaró el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. La OMS señala que a pesar del compromiso de los países para poner fin a la tuberculosis para 2030, la epidemia no muestra signos de desaceleración.

En 2021 aproximadamente 10,6 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,6 millones murieron. Actualmente, solo hay una vacuna autorizada contra la tuberculosis. Aunque ofrece una eficacia moderada en la prevención de formas graves de tuberculosis en lactantes y niños pequeños, no protege adecuadamente a los adolescentes y adultos, que representan cerca del 90% de las transmisiones de tuberculosis en el mundo. (Puede ver: El desarrollo de una vacuna contra el VIH vuelve a fracasar)

El organismo ha desarrollado estudios para estimar cuán importante sería lograr una vacuna contra la tuberculosis en adultos y adolescentes. En el estudio An investment case for new tuberculosis (TB) vaccines se estima, por ejemplo, que una vacuna con una eficacia del 50% en la prevención de la enfermedad en esa población podría evitar hasta 76 millones de nuevos casos de tuberculosis a lo largo de 25 años.

Una vacuna con una eficacia mayor, del 75%, podría evitar hasta 110 millones de nuevos casos de tuberculosis y 12,3 millones de muertes. El estudio sugiere además que cada dólar invertido en una vacuna con una eficacia del 50% podría generar un rendimiento económico de US$ 7 dólares en forma de costos sanitarios evitados y aumento de la productividad.

A finales de este año, los Jefes de Estado y de Gobierno se reunirán en una segunda reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la tuberculosis para examinar los progresos realizados en relación con los compromisos asumidos en la declaración política de 2018.