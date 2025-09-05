La OMS declara que viruela símica ya no es una emergencia sanitaria internacional

La OMS anunció que, debido al descenso de casos y muertes, se levantó la emergencia sanitaria internacional por la viruela símica. EFE/ Paolo Aguilar Foto: EFE - Paolo Aguilar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció, en una rueda de prensa este viernes 5 de septiembre, que levantó la emergencia sanitaria de importancia internacional por la viruela símica, también conocida como “mpox”, debido a la disminución de casos registrada en las últimas semanas.

“Esta decisión está basada en la disminución sostenida de casos y de muertes en la República Democrática del Congo y en otros países africanos, incluyendo Burindí y Uganda”, explicó Tedros Adhanom, director general de la OMS.

Media briefing on global health issues with @DrTedros https://t.co/M3JlzMKX2b — World Health Organization (WHO) (@WHO) September 5, 2025

Esta medida se tomó hace un año, en agosto de 2024, debido a un aumento de los casos en la República Democrática del Congo, en particular debido a la aparición de un nuevo clado del virus de la mpox. El objetivo de la declaratoria, según precisó Adhanom, era consolidar una respuesta internacional para poner fin a los brotes en varios países africanos.

“Ahora, luego de un año de la declaratoria, los factores que impulsan la transmisión y los factores de riesgo de gravedad, y los países más afectados, han desarrollado una capacidad de respuesta sostenida”, agregó el director de la OMS. “Por supuesto, el levantamiento de la declaración de emergencia no significa que la amenaza haya terminado, ni que nuestra respuesta se detenga, y tomamos nota de la decisión de ayer de que el mpox sigue siendo una emergencia continental”.

En ese sentido, según aclaró la OMS, aún existe la posibilidad de nuevos brotes, “lo que requiere una capacidad de vigilancia y respuesta adecuada”.

¿Qué es la virtual símica?

La viruela del mono es una zoonosis viral rara, es decir, una enfermedad provocada por un virus que se transmite de los animales a las personas. El monkeypox, como se conoce en inglés, fue identificado por primera vez en 1958 en una colonia de monos que utilizaban para investigación, de allí su nombre de “viruela del mono”. Fue hasta 1970 que se detectó por primera vez en un humano en la República Democrática del Congo, en África.

Desde su aparición, la propagación de este virus se había concentrado en África central y occidental, especialmente en selvas tropicales. Generalmente, las personas que han resultado contagiadas con viruela del mono se han identificado después de realizar viajes procedentes de regiones donde es endémica, como África.

Este virus, que provoca en las personas contagias erupciones dolorosas y síntomas parecidos a los de la gripe, trajo la atención mundial en 2022 debido a una epidemia generalizada en regiones no endémicas con transmisión vinculada al contacto sexual. La epidemia de 2022 en el mundo fue ocasionada por un linaje del virus que ha provocado unos 95.226 casos confirmados en 117 países a marzo de 2024.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺