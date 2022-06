La OMS está preocupada: el mundo tiene estancado el desarrollo de nuevos antibióticos

La resistencia a los antibióticos causa más muertes que el VIH y la malaria Foto: Sussy Hazelwood, pexels

La Organización Mundial de la Salud ha venido desde hace unos años alertando sobre el riesgo de la resistencia microbiana. En términos simples, esto sucede cuando cuando las bacterias, virus, hongos y parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos, lo que hace ineficaces a los antibióticos y otros antimicrobianos. Esto “dificulta el tratamiento de las infecciones, incrementa el riesgo de propagación de enfermedades y muerte”, explica el organismo.

No es un problema menor: una investigación publicada a inicios de 2022 en The Lancet estimó que solo durante el 2019, más de 1,27 millones de personas en más de 200 países del mundo, murieron directamente por infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos. Pero ahora esa resistencia no es la única preocupación. El desarrollo de nuevos antibióticos está “estancado”, señala la OMS. Desde 2017 solo se han aprobado doce antibióticos, y diez de ellos son de algún tipo de clase que ya enfrenta resistencias.

Puede ver: ¿Por qué se levanta la emergencia sanitaria? Esto dice Minsalud

“Hay una gran brecha en el descubrimiento de tratamientos antibacterianos, y aún más en el descubrimiento de tratamientos innovadores. Esto supone un serio reto para superar la creciente pandemia de resistencia a los antimicrobianos y nos deja a todos cada vez más vulnerable a las infecciones bacterianas, incluidas las más simples”, dijo Hanan Balkhy, subdirectora de la OMS para esta área. La situación no parece tener perspectivas de mejorar: en 2021 solo había 27 nuevos antibióticos en desarrollo clínico contra patógenos que se consideran prioritarios, frente a los 31 de 2017.

Los investigadores han estimado que la resistencia a la mayoría de los nuevos fármacos se registra dos o tres años después de su entrada en el mercado. Pero esa rapidez no es ni de lejos similar al tiempo que lleva desarrollar nuevos productos, contar con la aprobación por las autoridades de los países y salir al mercado. La OMS señala, por ejemplo, que en la actualidad se tarda entre 10 y 15 años en conseguir que un candidato a antibiótico pase de la fase preclínica la clínica y sólo uno de cada 15 en fase de desarrollo preclínico llega a los pacientes. En el caso de los más innovadores, la cifra se reduce a uno de cada 30 candidatos.

Puede ver: La OMS publicó su examen más completo sobre la salud mental mundial. ¿Qué dice?

La pandemia de covid-19 también ha dificultado estos procesos: ha retrasado los ensayos clínicos y ha desviado la atención de los ya limitados inversores, dice el organismo, que finaliza: “se necesitan inversiones urgentes y concertadas en investigación y desarrollo por parte de los gobiernos y el sector privado para acelerar y ampliar la oferta de antibióticos, especialmente aquellos que puedan tener un impacto en entornos de bajos recursos, que son los más afectados por la resistencia microbiana”.

A nivel regional, el estudio de The Lancet de principios de año calculaba que las muertes causadas directamente por la resistencia de las bacterias a los antibióticos son más elevadas en el África subsahariana y el sur de Asia, con 24 muertes por cada 100.000 habitantes y 22 muertes por cada 100.000 habitantes, respectivamente. En contraparte, Australia, Indonesia, Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda (Australasia), solo registran una tasa de 6.5 muertes por cada 100.000 habitantes. Los investigadores insistieron en la grave amenaza que esto fenómeno representa para la salud humana.