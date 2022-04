La OMS estaría a punto de revelar una nueva estimación global de muertes por covid-19

En mayo de 2021, cuando se cumplía poco más de un año de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que el número real de muertes por coronavirus sería dos o tres veces superior. (Photo by VIRU Kadam / AFP) Foto: VIRU KADAM

Cuántas personas han muerto debido al SARS-CoV-2 es una cifra que los organismos de salud siempre han tenido como preliminar. Si bien el calculo actual, según portales especializados como Our World in Data, supera los seis millones de decesos, hay indicios de que esta podría no ser la cifra definitiva. Las causas van desde métodos erróneos para identificar y asociar una muerte con el covid-19, usuales al inicio de la pandemia y en los picos más importantes, hasta asociaciones equivocadas o incluso decisiones políticas. Muchos institutos de salud nacionales han estimado, hasta hoy, un exceso de mortalidad que se ha asociado con la enfermedad en comparación con la mortalidad de años anteriores.

En mayo de 2021, cuando se cumplía poco más de un año de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que el número real de muertes por coronavirus sería dos o tres veces superior a los 3.4 millones de fallecimientos que se habían notificado hasta esa fecha. Es decir, según el organismo de salud mundial, hace un año las cifras reales de fallecidos ya podrían haber estado entre los 6.8 y los 10 millones de muertes, más de las que hay reportadas hoy. La entidad no es la única que ha estimado que las muertes por el SARS-CoV-2 podrían ser muchas más de las que sabemos.

Un estudio publicado el pasado 10 de marzo en The Lancet estima que hasta el 31 de diciembre de 2021 habían muerto 18.2 millones de personas en el mundo debido a la pandemia, una cifra tres veces por encima de la que se había reportado hasta entonces de manera oficial. La OMS estaría estimando actualmente que el número de muertes reales por covid-19 sería de alrededor de 15 millones de personas, ha revelado este sábado el medio estadounidense The New York Times, que cita a fuentes anónimas del organismo. El informe del que sale esta cifra estaría próximo a publicarse a nivel mundial, pese a objeciones, siempre según The New York Times, que ha recibido el organismo de parte de la India.

El diario norteamericano señala que el informe de la OMS estimaría para India al menos cuatro millones de muertes, una cifra muy superior a las poco más de 500.000 que actualmente reconoce el gobierno de ese país. “India siente que el proceso no fue colaborativo ni adecuadamente representativo”, cita The New York Times de un comunicado a la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas que India envió, supuestamente, en febrero pasado. Fuentes oficiales de la OMS le confirmaron a ese diario que el informe debería publicarse durante abril. The New York Times no es el único que ha sabido de esta situación.

Devex, un medio especializado de salud, entre otros temas, reportó lo mismo el pasado 30 de marzo. Un portavoz oficial de la OMS le dijo a ese diario que “si bien la OMS está haciendo todo lo posible para abordar las preocupaciones, esto debe equilibrarse con la obligación de la OMS de publicar estadísticas de salud. Por lo tanto, las estimaciones se publicarán, pero teniendo en cuenta las reservas de India”. Según Devex, el gobierno indio habría pedido que las estimaciones de muertes reales se publicaran en 10 años.

“Si se pueden aprender lecciones ahora, si se pueden salvar vidas ahora, entonces tenemos la responsabilidad de aprender esas lecciones y salvar esas vidas ahora”, le respondió el portavoz de la OMS a Devex, reiterando que el informe saldrá publicado en abril: “La OMS tiene el mandato de producir estimaciones estadísticas imparciales y de alta calidad. Dada la naturaleza global de la pandemia, es fundamental que se produzcan estimaciones de exceso de mortalidad para cada país, de modo que se pueda producir una estimación global”. The New York Times reporta que expertos que colaboraron en la realización del informe ya le han anunciado al organismo que si no lo publica, ellos lo harán. Es posible que en las próximas semanas el mundo conozca una nueva cifra del impacto de la pandemia.