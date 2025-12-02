La OMS pide garantizar el acceso a tratamientos para la obesidad a nivel mundial

Imagen de referencia. Los medicamentos contra la obesidad hoy se venden con altos precios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una nueva directriz pidiendo que se garantice el acceso a nuevas terapias para la obesidad en pacientes alrededor del mundo. Se trata de una enfermedad que afecta a más de mil millones de personas en el mundo, según un comunicado de la organización.

“La obesidad afecta a personas de todos los países y se asoció con 3,7 millones de muertes en todo el mundo en 2024. Si no se toman medidas decisivas, se proyecta que el número de personas con obesidad se duplicará para 2030″, explican en el documento.

Por eso, publicaron la primera directriz “sobre el uso de terapias con péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) para tratar la obesidad como una enfermedad crónica y recurrente.

La decisión se da luego de que, en septiembre, la OMS incluyera a este tipo de medicamentos en la lista de Medicamentos Esenciales para atender la diabetes tipo 2 en pacientes de alto riesgo.

Con esta directriz, dice la OMS, se dan “recomendaciones condicionales para el uso de estas terapias con el fin de ayudar a las personas con obesidad a superar este grave problema de salud, como parte de un enfoque integral que incluye una alimentación saludable, actividad física regular y el apoyo de profesionales de la salud”.

La organización también hizo énfasis en que la obesidad es un factor que favorece el desarrollo de otras enfermedades no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer.

“Si bien los medicamentos por sí solos no resolverán esta crisis sanitaria mundial, las terapias con GLP-1 pueden ayudar a millones de personas a superar la obesidad y reducir sus efectos adversos”, señala Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS en el comunicado.

Estas medidas, sin embargo, podrían tener dificultades en su implementación. Las terapias con GLP-1 son medicamentos que actualmente tienen un alto costo. Esto haría que su acceso solo esté garantizado para el 10 % de la población que la requiere, de acuerdo con la OMS.

“La directriz enfatiza la importancia del acceso equitativo a las terapias GLP-1 y de preparar los sistemas de salud para su uso. Sin políticas deliberadas, el acceso a estas terapias podría exacerbar las disparidades sanitarias existentes. La OMS insta a tomar medidas urgentes en materia de fabricación, asequibilidad y preparación de los sistemas para satisfacer las necesidades mundiales”, concluyen.

