La OMS publica nueva definición de enfermedades transmitidas por el aire, ¿por qué?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe que establece nuevas definiciones de enfermedades transmitidas por el aire, una medida que podría afectar las políticas que tenían establecidas algunos países para frenar la propagación de estas enfermedades. El objetivo de este nuevo informe, dice la entidad, es incluir cuando las gotitas respiratorias se propagan por el aire y cuando caen sobre una persona, sin importar el tamaño de estas.

Este informe, que lo llevan trabajando durante dos años un grupo de asesores y científicos, fue pedido por la OMS luego de la controversia generada por el Covid-19. En aquella época, un grupo de expertos le había pedido a la organización reconocer que las enfermedades (como el Covid -19) podían propagarse por el aire.

Sin embargo, la OMS rechazó esa propuesta. Hasta 2021, tras varios análisis y pruebas de que las gotas cargadas de coronavirus se podían quedar en el aire, la organización reconoció que el Covid estaba en el aire y, desde entonces, pidió a este comité actualizar las directrices para clasificar las formas en que se propagan los patógenos.

Antes de la pandemia por el Covid, la OMS reconocía, principalmente, tres formas en las que las enfermedades podían propagarse. Una era por transmisión por contacto, que es cuando la persona contraía un patógeno al tocar directamente a alguien contagiado; otra era la transmisión por gotitas, que es cuando una persona tose o estornuda a una corta distancia y las gotas son de más de 5 micrones; y, finalmente, está la transmisión aérea, que se propaga en gotas de menos de 5 micrones a largas distancias.

De acuerdo con la OMS, “este nuevo documento pretende reducir la confusión sobre cómo describir la transmisión de patógenos a través del aire que potencialmente pueden causar infección en humanos”.

Además, en este nuevo informe liderado por Yuguo Li, ingeniero mecánico de la Universidad de Hong Kong, se dividen las rutas de transmisión aérea. Por un lado, están aquellas que involucran contacto y, por el otro, las que involucran el aire, llamadas “a través de la transmisión aérea”.

Lo primero que señala la OMS es que cuando hablamos de “transmisión por el aire” hacemos referencia al momento en que las partículas respiratorias infecciosas se transportan por el aire y se pueden propagar de dos formas.

Una es la “deposición directa”. Esto, añade el informe, consiste en las gotas que “golpean las membranas mucosas de la boca, los ojos o la nariz”. La segunda forma fue llamada “transmisión por inhalación por el aire”.

A los ojos de Linsey Marr, científica de aerosoles, profesora de Virginia Tech y miembro del comité de este informe, el documento es importante. La principal razón, dijo a CNN, es “porque permitirá una comunicación mejor y más clara con el público sobre la transmisión de patógenos y cómo reducir el riesgo de transmisión”

Este informe, no obstante, no planteó recomendaciones a las agencias para encontrar estrategias efectivas y así evitar la propagación de enfermedades por estas diferentes rutas. Esto, le dijeron los autores al New York Times, se debía a que “no habían podido llegar a un consenso”.

Pero, para la OMS “los descriptores incluidos en este documento deben verse como un punto de partida para una revisión adicional de la evidencia, discusiones urgentes y detalladas e investigaciones multidisciplinarias con financiación asociada”.

Cabe recordar que entre las directrices hospitalarias para controlar este tipo de enfermedades están las salas de aislamiento con presión de aire negativa, los respiradores N95, los ventiladores y otros equipos de protección.

