Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La ostarina, el fármaco que está en el centro del dopaje deportivo

Algo extraño ocurrió en el camino hacia la comercialización del medicamento revolucionario. El científico James Dalton recibió una llamada de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. Había un gran problema. Su fármaco no estaba aprobado para uso humano, pero de algún modo se estaba detectando en atletas de nivel olímpico.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jason Stallman / The New York Times
05 de febrero de 2026 - 05:10 p. m.
La creación del laboratorio de Dalton, que se conocería como ostarina, estaba causando estragos en el mundo del deporte.
La creación del laboratorio de Dalton, que se conocería como ostarina, estaba causando estragos en el mundo del deporte.
Foto: The New York Times

El fármaco prometía profundos cambios en tratamientos médicos. Algo inesperado ocurrió en el camino hacia la aprobación de la FDA.

Veinticinco años después, James Dalton recordaba con orgullo “ese momento de euforia” cuando diseccionaron las ratas y vio que sus glándulas prostáticas se habían encogido.

“Todavía se me pone la piel de gallina”, dijo señalándose el brazo.

Dalton, de 63 años, es un científico especializado en el descubrimiento de fármacos, con más de 100 patentes a su nombre en Estados Unidos y más de 500 a escala internacional. Se...

Por Jason Stallman / The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Salud

Ostarina

Dopaje

Deporte

Juegos Olímpicos

Dopaje deportivo

Medicamento

Fármaco

Antidopaje

Estados Unidos

Ciencia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.