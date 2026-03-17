La paradoja del acceso a un medicamento clave contra el VIH en Colombia

En Colombia, según la Cuenta de Alto Costo (al 31 de octubre de 2025), hay 211.431 personas diagnosticadas con VIH.

“Hemos retrocedido cuarenta años, a los días en que las personas con VIH tenían que moverse en los márgenes de la legalidad para conseguir sus medicamentos”.

Aharón Andrés Cardona, de la Fundación ANCLA, una organización de base comunitaria en Medellín, no se refiere a robos ni a contrabando. Habla de una especie de “mercado” informal entre pacientes que intercambian los medicamentos que les sobran o les faltan, según el día, la necesidad y los vínculos que se construyen entre ellos. “Tenemos usuarios que, por un compromiso humano con la...