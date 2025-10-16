Logo El Espectador
Salud
Otra manera de leer los supuestos servicios de salud prestados a 471 mil muertos

El presidente Gustavo Petro acusó a varias EPS de haber autorizado servicios de salud a personas fallecidas. Pero, para algunas personas que entienden la enredada burocracia del sistema, muchos casos se deben al habitual papeleo entre hospitales y EPS, en los que siempre hay desfases administrativos.

Juan Diego Quiceno
16 de octubre de 2025 - 09:17 p. m.
El ejercicio de la Adres fue relativamente simple. Cruzó dos grandes bases de datos.
Foto: Alcaldía de Pitalito

En los últimos meses, EPS como Sura y Compensar han tenido que aclarar algo que parecería obvio en cualquier sistema de salud: que no autorizan servicios médicos, como exámenes u operaciones, a pacientes muertos. “Solo atendemos a personas vivas”, señaló la EPS antioqueña en un comunicado interno que se filtró a los medios hace unos días. El pronunciamiento llega en medio de fuertes acusaciones del Gobierno de que eso se ha convertido en una nueva forma de corrupción.

“Casi tres billones de pesos se robaron entre 2020 y 2023 las EPS, con...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
