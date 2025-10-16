Otra manera de leer los supuestos servicios de salud prestados a 471 mil muertos

El ejercicio de la Adres fue relativamente simple. Cruzó dos grandes bases de datos. Foto: Alcaldía de Pitalito

En los últimos meses, EPS como Sura y Compensar han tenido que aclarar algo que parecería obvio en cualquier sistema de salud: que no autorizan servicios médicos, como exámenes u operaciones, a pacientes muertos. “Solo atendemos a personas vivas”, señaló la EPS antioqueña en un comunicado interno que se filtró a los medios hace unos días. El pronunciamiento llega en medio de fuertes acusaciones del Gobierno de que eso se ha convertido en una nueva forma de corrupción.

“Casi tres billones de pesos se robaron entre 2020 y 2023 las EPS, con...