La razón por la que la FDA prohibiría algunos productos para alisar el cabello

Los productos para alistar el cabello se han asociado previamente con mayores riesgos de cáncer de mama, ovario y útero. Foto: Pixabay - Pixabay

Algunos productos para alisar el cabello podrían ser prohibidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), por liberar un gas que puede llegar a ser perjudicial para la salud. Se trata del formaldehído, un ingrediente carcinógeno, es decir, capaz de causar cáncer.

De acuerdo con la agenda de la organización, próximamente estarán debatiendo si prohibir o no el formaldehído (FA) y otras sustancias químicas que liberan FA (por ejemplo, metilenglicol o formalina) como ingrediente en productos para alisar el cabello que actualmente se comercializan en el país norteamericano. (Lea: La falta de agua está incrementando el riesgo de enfermedades en Gaza)

“La mayoría de los productos para alisar o suavizar el cabello liberan formaldehído al aire durante el proceso para alisar o suavizar el cabello”, explica la organización. Dicen que la exposición al formaldehído puede causar efectos a corto y largo plazo.

Algunas de las reacciones que ha podido registrar son problemas o irritación de los ojos, problemas del sistema nervioso (por ejemplo, dolores de cabeza y mareos), problemas del tracto respiratorio (dolor o picazón de la garganta, tos, respiración sibilante), náuseas, dolor de pecho, vómitos y sarpullidos, según la FDA.

Otros efectos crónicos asociados con el formaldehído pueden incluir una mayor prevalencia de los dolores de cabeza, asma, dermatitis de contacto (un sarpullido rojo causado por el contacto directo con una sustancia o una reacción alérgica a la misma como resultado de la sensibilización) y posiblemente cáncer. (Lea: Estos sensores podrían rastrear mejor el avance del Parkinson que la observación humana)

Estudios anteriores han demostrado que hay una correlación entre el uso de productos alisadores con los cánceres sensibles a las hormonas como el cáncer de mama y de ovario; e incluso el de útero.

Por ejemplo, una investigación publicada en 2022, en el Journal of the National Cancer Institute encontró que entre aproximadamente 34.000 mujeres de Estados Unidos con edades entre los 35 y los 74 años, hay una mayor incidencia de cáncer de útero entre las que declararon haber utilizado productos químicos para alisar el cabello en los 12 meses anteriores, a diferencia de las que no lo hicieron.

Según la FDA, cuando algún estilista aplica una solución para alisar o suavizar su cabello, procede a aplicar calor generalmente con una plancha para el cabello que sella la solución en las hebras del cabello. “Cuando la solución se calienta, el formaldehído en el producto se libera al aire en forma de gas. Si el salón de belleza no está adecuadamente ventilado, usted, su estilista y las otras personas en el salón corren el riesgo de inhalar el formaldehído liberado”, explican en su página web.

Todas estas pruebas son las que ahora estudiará la FDA para determinar si es necesario prohibir los productos que contengan FA, o regularlos. Mientras tanto, la organización recomienda que no se apliquen estos productos por usted mismo, sino con un profesional que esté capacitado.