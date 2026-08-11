La red de donación de sangre se activa tras el terremoto: dónde donar en Bogotá y Medellín

Tras el terremoto, Bogotá ya envió 120 unidades de sangre a las zonas más afectadas y se ampliaron las jornadas de donación. Foto: Pexels-amornthep Srina

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Los bancos de sangre necesitan donaciones de manera permanente. La sangre y sus componentes son indispensables para la atención cotidiana de pacientes, pero su disponibilidad cobra especial importancia durante emergencias con múltiples personas heridas, cuando la demanda puede aumentar rápidamente. En estos casos, además, mantener abastecida la red depende de que existan reservas suficientes y de que los bancos puedan movilizar los componentes hacia los lugares donde se necesiten.

Colombia cuenta con una Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, coordinada por el Instituto Nacional de Salud (INS), que articula a los bancos de sangre, los servicios de transfusión, las autoridades territoriales y los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias. El objetivo es garantizar la disponibilidad, seguridad y acceso oportuno a los componentes sanguíneos y, en situaciones de emergencia o desabastecimiento, facilitar su distribución entre los territorios.

El propio INS contempla mecanismos de respuesta para situaciones como desastres naturales y eventos que puedan generar un número elevado de pacientes.

Por eso, la sangre que se dona en Bogotá puede llegar a las zonas afectadas por el terremoto. Así lo explicó Zulma Cucunubá, quien respondió a una persona que preguntó si las donaciones realizadas en la capital podían ser enviadas a los lugares afectados. “La sangre que se dona en Bogotá llega a los lugares más lejanos a través del INS”, señaló.

El llamado cobra especial importancia mientras ciudades como Pereira, Cali y Quibdó intentan atender a cientos de personas afectadas por el terremoto. La posibilidad de movilizar sangre desde otros territorios permite que la respuesta no dependa solo de las reservas existentes en las zonas directamente afectadas por la emergencia. En Bogotá, el Banco Distrital de Sangre del IDCBIS habilitó varios puntos de donación esta semana.

Este martes 11 de agosto hay una jornada en el Centro Comercial Galerías, en la calle 53B #25-21, en la plazoleta de comidas del tercer piso, entre las 11:00 de la mañana y las 6:30 de la tarde. También está habilitado el punto fijo de la Secretaría Distrital de Salud, en la carrera 32 #12-81, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Este último punto continuará recibiendo donantes el miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de agosto, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Según la información divulgada por el IDCBIS, estos son los puntos habilitados para esta jornada extraordinaria de donación. La idea es que la respuesta a la emergencia también pueda apoyarse en la solidaridad de personas que están lejos de las zonas afectadas. Una donación realizada en Bogotá puede incorporarse a la red nacional y ser utilizada donde exista una necesidad de sangre y componentes sanguíneos, de acuerdo con los mecanismos de coordinación.

“En respuesta a la coyuntura actual, desde Bogotá enviamos 120 unidades de sangre para reforzar la atención médica en las zonas más afectadas: Chocó, Cali y Buenaventura”, dijo Gerson Bermont, secretario de salud de Bogotá. “Esta acción refleja el compromiso y la capacidad de respuesta inmediata de nuestra ciudad para apoyar a las regiones que más lo necesitan.Toda la logística y entrega de este insumo se están articulando de manera directa con el Instituto Nacional de Salud (INS), entidad encargada de regular el manejo de emergencias a nivel nacional.Toda esta gestión de Bogotá se hace de forma gratuita para quienes requieran envío de componentes y estamos a disposición de prestar toda la ayuda necesaria a los territorios afectados”.

En Antioquia también se ampliaron las jornadas de donación de sangre como respuesta a las necesidades que deja la emergencia. La Cruz Roja Colombiana, Seccional Antioquia, informó que sus bancos de sangre ampliaron la operación y habilitaron jornadas especiales durante esta semana. La sede de la Cruz Roja en Guayabal, en Medellín, recibirá donantes este martes 11 y miércoles 12 de agosto, de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

Además, la Cruz Roja llevará jornadas de donación a distintos puntos del departamento. Este martes estará en el edificio Block Centro Empresarial, de 10:00 de la mañana a 3:30 de la tarde; el miércoles 12, en la estación del Metro La Estrella, de 10:00 de la mañana a 4:30 de la tarde. Para el viernes 14 están programadas jornadas en Parque Explora, de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y en el Centro Comercial El Diamante, de 11:30 de la mañana a 5:30 de la tarde.

Las jornadas continuarán el sábado 15 en San Antonio de Prado, Ciudad Bolívar y La Ceja, con horarios que van desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, dependiendo del punto. La Cruz Roja señala que las personas que estén en condiciones de donar pueden sumarse a estas jornadas para contribuir a mantener las reservas de sangre disponibles durante la emergencia. La entidad ha hecho un llamado nacional a donar tras el terremoto.

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