“La reforma a la salud se aprueba, esto se hunde o intervenimos”: Petro

Petro defendió la necesidad de una reforma a la salud.

En una alocución de alrededor de dos horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la crisis del sistema de salud colombiano, a partir de una lectura del informe de la Contraloría y de datos de las Supersalud. Al final, su mensaje fue claro: “Se debe aprobar la reforma a la salud o esto se hunde o intervenimos a las EPS que no cumplen, que son todas, menos dos. No hay otra opción. Si no, esto se hunde y los que mueren son los colombianos″.

Durante su larga intervención, Petro hizo referencia a las deudas de las EPS con el sistema, en particular con hospitales y clínicas. Si bien el informe de la Contraloría las estima en 33 billones de pesos, el presidente afirmó que la cifra ascendería a más de 100 billones de pesos a precios actuales, una estimación que no estuvo acompañada de estudios que la sustentaran. Asimismo, defendió las intervenciones ordenadas a las EPS, a pesar de que el mismo informe de la Contraloría General de la República señala un incremento del 13% en el volumen total de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), pasando de 1.308.706 en 2023 a 1.614.622 en 2024.

El presidente también dirigió críticas a diversos actores, incluyendo a los medios de comunicación y a los directivos de Keralty, el grupo propietario de Sanitas, a quienes calificó de “delincuentes” y solicitó su salida del país. “Entonces estamos ante un colapso, pero viene desde que se firmó la ley (100 de 1993), y este gobierno quiere resolverlo y espera la colaboración de la ciudadanía, el Senado de la República y los jueces de Colombia porque estamos ante un crimen de lesa humanidad. Y a los que quieren poner presos es a los que estamos luchando en contra de ese crimen”, dijo el mandatario al final de su intervención.

Los medicamentos y su acceso también concentraron varios minutos del discurso. El presidente defendió que el Gobierno Nacional no le debe recursos a las EPS. Como contamos en esta nota, el informe de la Contraloría efectivamente señala que durante todo 2024, las EPS reportaron facturas por cerca de $14,7 billones por servicios farmacéuticos y se pagaron $13,3 billones. Sin embargo, dice el mismo ente de control, esa diferencia, de aproximadamente $1,4 billones, es lo que se sumó a la deuda. Es más, es el mismo monto que se debía al finalizar 2023, por lo que la deuda prácticamente se duplicó. En términos sencillos, se debe a deudas viejas.

En otras palabras, el Gobierno sí estaría girando recursos, pero no al ritmo necesario para frenar el crecimiento de la deuda histórica. Y eso podría estar afectando a los pacientes, que enfrentan cada vez más demoras o negaciones en la entrega de sus medicamentos. “El Gobierno nacional no tiene deudas con las EPS. Las que tienen deudas son las EPS con las clínicas y hospitales. Digan la verdad. No oculten sus deudas”, dijo en un aparte Petro.

El mandatario aprovechó para criticar, una vez más, a algunos de sus exministros, en particular a Alejandro Gaviria, quien fue jefe de la cartera de Educación pero quien, según Petro, se enfocó en lo que sucedía en el Ministerio de Salud. “La mayoría de mis ministros en este gobierno me ha traicionado”, anotó. A quien sí defendió fue a Juliana Andrea Guerrero, funcionaria del Ministerio del Interior, quien tiene una indagación previa en la Procuraduría tras ser acusada de hacer uso indebido de una aeronave de la Policía Nacional para viajar a Valledupar con un familiar el pasado 19 de junio. En su defensa, afirmó: “Critican a una niña porque el ministro la mandó a hacer un mandado, que no era para él, sino para Colombia, porque van en un avión y no critican que todos los días salen aviones en Colombia, pagos con el dinero público, a enriquecer el patrimonio particular a través de clínicas de su propiedad de los dueños de la EPS”.

Los últimos treinta minutos del discurso fueron dedicados a defender la reforma a la salud. Petro defendió la transformación de las EPS en Gestoras de Salud y Vida y señaló que el texto del proyecto incluye la habilitación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para estructurar un mecanismo de crédito destinado al sector salud. El propósito de estos créditos sería financiar el pago de pasivos de esas EPS que se transformarían. Una característica de este mecanismo es que los pagos a los acreedores contemplados en el plan de saneamiento aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud se realizarán de manera directa.

“Se salvan. Quedan las que sobrevivan. Este gobierno esta salvando a las EPS, pero no en su función de intermediarias financieras que terminó con todo, sino en una función diferente: auditorias que no puede hacer Adres. Es para ser Gestor, no para ser asegurador financiero. El aseguramiento debe ser del Estado: el Estado responde por la salud de todo ciudadano de Colombia. ¿Qué se nos van a saltar los gastos? No, porque ya tenemos el manual tarifaria que ya debe implementarse en Fomag (refiriéndose el sistema de salud del magisterio", dijo Petro.

Esos instrumentos de financiación, reveló Petro, podrían ascender a $532.000 millones. Para alcanzar esta cifra y atender la crisis de liquidez, se recurriría a diversas fuentes. Entre ellas, se contempla una modificación transitoria en el uso de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), permitiendo su aplicación temporal en el ámbito de la salud. Adicionalmente, se utilizarían los saldos disponibles en las Cuentas Maestras del Régimen Subsidiado en Salud, que manejan los fondos destinados a la población más vulnerable. Otras fuentes incluirían el uso de los excedentes derivados del proceso de saneamiento de aportes patronales y la disposición de saldos de recursos de oferta en salud, así como los generados por la estampilla pro-salud, un tributo para financiar el sector.

Hay que recordar que la reforma a la salud permanece estancada en la Comisión Séptima del Senado, donde cursa su tercer debate. Hace unos días, la discusión volvió a encontrarse con la falta de acuerdos entre los congresistas. En esta etapa se enfrentan dos ponencias: una impulsada por el Gobierno, que mantiene el núcleo del articulado aprobado en la Cámara; y una alternativa, respaldada por partidos como el Liberal, Conservador y de la U. Esta es la segunda vez que el proyecto enfrenta dificultades en esa misma comisión: en 2024, fue archivado allí.

