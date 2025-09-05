No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La resolución de Minsalud que reordena la salud en Colombia y pasó de agache

El Ministerio de Salud expidió la Resolución 1789, que cambia aspectos claves del sistema: crea 10 regiones y 119 subregiones de salud. El Gobierno promete más acceso y menos fragmentación, pero EPS y gremios advierten vacíos, riesgos en la atención y posibles demandas.

Redacción Salud
05 de septiembre de 2025 - 11:37 p. m.
La Resolución 1789 redefine la forma en que se organiza el sistema de salud en Colombia.
La Resolución 1789 redefine la forma en que se organiza el sistema de salud en Colombia.
Foto: José Vargas

El Ministerio de Salud expidió en las últimas horas una resolución que pasó casi inadvertida en medio de la tormenta política por la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional y el fallo del Consejo de Estado sobre la rectoría de la Universidad Nacional. No se trata de un documento menor: en poco más de 70 páginas, la cartera dirigida por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo echa a andar la que es seguramente una de las transformaciones más profundas del sistema de salud en los últimos 30 años.

