La Supersalud inicia investigación contra Audifarma por dispensación de medicamentos

Luis Carlos Leal, superintendente de Salud Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Superintendencia Nacional de Salud anunció el inicio de una investigación con fines sancionatorios contra el gestor farmacéutico Audifarma, “tras detectar presuntas fallas en la dispensación oportuna de medicamentos, las cuales afectaron a pacientes ubicados en los departamentos de Caldas y Risaralda”. Audifarma es uno de los gestores farmacéuticos más importantes de Colombia, atendiendo al mes más de 2 millones de usuarios. La Supersalud realizó traslado de este proceso a entes de control como la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Fiscalía General de la Nación, para que, de acuerdo con sus competencias, también inicien las respectivas indagaciones.

Según el ente de control, la apertura del proceso administrativo sancionatorio se ordena con base en una auditoria integral que realizó a finales de mayo pasado por la delegada de Operadores Logísticos y Gestores Farmacéuticos en las sedes de Audifarma en Manizales, Pereira, Marquetalia, Viterbo y Manzanares, donde se dispensan medicamentos para afiliados a las EPS Salud Total y Nueva EPS. Allí, el equipo auditor encontró un total de 5.046 medicamentos sin entregar, con demoras de entre 10 y hasta 106 días.

Esos tiempos “están completamente desbordados”, señala un aparte de la resolución que ordena el proceso sancionatorio por parte de la superintendenta delegada de Investigaciones Administrativas. La investigación que ahora se anuncia podría terminar en sanciones que, en determinado caso, podrían incluir la intervención. En marzo de este año, la Superintendencia de Salud ya había adelantado que investigaría a tres gestores farmacéuticos (sin aclarar cuáles) “por su presunta responsabilidad en la falta de disponibilidad de insumos médicos y medicamentos en el mercado del país”.

La Supersalud advierte que el informe de auditoría también revela que a los pacientes se les brindaban explicaciones incorrectas sobre la entrega de sus medicamentos. Esto, según ese ente de control, pudo haber generado obstáculos administrativos que afectaban a los usuarios, los cuales podrían haberse evitado con una comunicación efectiva entre el Gestor Farmacéutico (Audifarma) y la EPS, para evitar que los afiliados tuvieran que desplazarse a otros lugares en busca de sus medicamentos.

“En las auditorías se ha evidenciado la falta de entrega oportuna de medicamentos por errores administrativos tales como la falta de inventarios y que hace que cuando las personas se acerquen al gestor farmacéutico se les diga que no hay medicamento aun cuando se tenga en la bodega poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas”, señaló el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita.

Problemas en la entrega de medicamentos

La Supersalud dio a conocer lo que llamó serias fallas en los procesos de adquisición, descargue, control y seguimiento de inventario. Se identificaron situaciones en las que los usuarios acudían a las sedes de Audifarma por sus medicamentos, pero no se los entregaban porque el sistema indicaba que no había existencias, aunque físicamente sí los tenían. También ocurría lo contrario: el sistema mostraba que había disponibilidad del medicamento, pero no se encontraba en el inventario físico.

La auditoría sugiere que estos hechos podrían evidenciar deficiencias en el control de inventarios, lo que podría apuntar a que posiblemente Audifarma no cuenta con un proceso de inventarios estandarizado, generando “reprocesos administrativos a los usuarios, no disponibilidad real de medicamentos para entrega (faltantes y sobrantes) manifestaciones equívocas de desabastecimiento a los usuarios y, sobre todo, inoportunidad en el tratamiento de los usuarios, generando riesgo de vida a los mismos”.

Hace unos días, el 27 de agosto, el superintendente Luis Carlos Leal realizó una acción de inspección “sorpresa” a la sede de Audifarma en Bucaramanga, en la que acusó a la empresa de no querer entregar medicamentos a los usuarios, a pesar de tenerlos en su inventario. El señalamiento despertó reacciones en el presidente de la república, Gustavo Petro, que escribió en Twitter: “El incremento de tutelas tiene que ver con la tardanza en la entrega de medicamentos y resulta que no se debe a escasez en el mercado, sino a una política deliberada de empresas de salud para provocar antipatías y especular con los precios”.

En ese momento, Audifarma respondió que “no existe ni ha existido ninguna estrategia para restringir la entrega de los medicamentos; todos nuestros recursos, esfuerzos y tiempo están destinados a su dispensación oportuna”. Para Audifarma, la situación que denunciaba en ese momento Leal corresponde a un hecho que ha sido divulgado por varios actores del sistema de salud desde hace varios años. “En la actualidad, el sistema de salud y toda su cadena de abastecimiento enfrentan uno de los desafíos más grandes de su historia debido, en gran medida, a la escasez de recursos en general”.

De acuerdo con lo que decía la empresa en ese momento, actualmente están entregando más del 94 % de los medicamentos que a diario solicitan los más de 160.000 usuarios que visitan sus farmacias.

