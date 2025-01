La única persona con un órgano de cerdo rompe récord: sobrepasa los 60 días

Towana Looney, de 53 años, fue la tercera paciente en recibir un riñón de un cerdo. Foto: AFP - ANGELA WEISS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pasado sábado, Towana Looney, una ciudadana de Estados Unidos, rompió un récord: llegó a los 61 días con vida después de recibir el trasplante de un órgano de un cerdo.

“Si la vieras en la calle, no usted tendría idea de que es la única persona en el mundo que camina con un órgano de cerdo en su interior que funciona”, le dijo a The Associated Press el Robert Montgomery de NYU Langone Health, en Nueva York, y quien estuvo al frente del trasplante de Looney.

De acuerdo con el especialista, la función renal de la paciente no ha presentado inconvenientes y esperan que pronto pueda regresar a su casa en Alabama. Por el momento, se encuentra en Nueva York, atendiendo los controles médicos, que, probablemente, duren un mes más.

En palabras de Montgomery, el cuerpo médico está bastante optimista en que el órgano que recibió Looney continúa funcionando bien durante un “período significativo de tiempo”.

Sin embargo, reconoció que aún no saben cuáles serán los próximos obstáculos porque “es la primera vez que llegamos tan lejos. Tendremos que seguir vigilándola de cerca”.

“Soy una supermujer”, aseguró, por su parte, Looney a AP. “Es una nueva forma de ver la vida”.

Looney había donado uno de sus riñones a su madre en 1999, pero, tras tener unas complicaciones en el embarazo, el riñón que le quedaba falló. Luego, tuvo que vivir con diálisis hasta que apareció la posibilidad de recibir un órgano de un cerdo genéticamente modificado.

Tras estos dos meses de éxito, los investigadores que han estado al frente de otros procesos similares se han mostrado optimistas, pues, poco a poco, aprenden a identificar en qué parte del proceso se pueden presentar inconvenientes.

Tatsuo Kawai, del Hospital General de Massachusetts, y quien dirigió el primer trasplante de riñón de cerdo del mundo el año pasado, aseguró a AP que la de Looney era “una experiencia muy valiosa (...) “Tenemos que aprender unos de otros”.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺