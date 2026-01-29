Que Maicao no tenga mar para las “lanchas ambulancias” no es el problema

El hospital de Maicao prevé que las lanchas ambulancias sean especialmente importantes en épocas lluviosas. /Minsalud Foto: Minsalud

Las lanchas que se convirtieron en la más reciente discordia del sistema de salud en Colombia permanecían parqueadas, al menos hasta el pasado fin de semana, en un puerto seco de Riohacha. Son de color blanco y están identificadas como ambulancias fluviales, con los logos de la Misión Médica, el Ministerio de Salud, el Gobierno de Colombia y la ESE Hospital San José de Maicao, un municipio ubicado a unos 80 kilómetros del mar Caribe. “Pero que Maicao no tenga mar es lo de menos”, dice, desde la capital de La Guajira, César Arismendi, de la...