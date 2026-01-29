Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Que Maicao no tenga mar para las “lanchas ambulancias” no es el problema

Las ambulancias fluviales entregadas al Hospital de Maicao provocaron un debate nacional sobre la lógica del proyecto. Pero expertos y líderes locales coinciden en que la discusión de fondo no es geográfica: las preguntas clave pasan por la operación, la infraestructura portuaria, la sostenibilidad y si estas lanchas son una solución estructural o apenas un parche en un sistema de salud frágil.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
29 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
El hospital de Maicao prevé que las lanchas ambulancias sean especialmente importantes en épocas lluviosas. /Minsalud
El hospital de Maicao prevé que las lanchas ambulancias sean especialmente importantes en épocas lluviosas. /Minsalud
Foto: Minsalud

Las lanchas que se convirtieron en la más reciente discordia del sistema de salud en Colombia permanecían parqueadas, al menos hasta el pasado fin de semana, en un puerto seco de Riohacha. Son de color blanco y están identificadas como ambulancias fluviales, con los logos de la Misión Médica, el Ministerio de Salud, el Gobierno de Colombia y la ESE Hospital San José de Maicao, un municipio ubicado a unos 80 kilómetros del mar Caribe. “Pero que Maicao no tenga mar es lo de menos”, dice, desde la capital de La Guajira, César Arismendi, de la...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

lanchas de salud

Hospital de Maicao

Ministerio de Salud

lanchas de salud en La Guajira

hospital de Maicao intervención Supersalud

ESE Hospital San José de Maicao

Salud

Noticias de salud

Premium

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.