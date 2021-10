Lanzan el primer subsidio menstrual en Colombia

Para agosto de este año cerca de 683 mil colombianas no pudieron acceder a elementos de higiene para gestionar su menstruación por problemas económicos. En Antioquia se propone el primer subsidio menstrual del país.

Aunque más de la mitad de las personas de la Tierra son mujeres, es decir, han menstruado o menstruarán en algún momento de su vida, la menstruación continúa siendo un tema tabú en Colombia y en el mundo. (Le puede interesar: Mitos y verdades del sexo durante la menstruación)

El ciclo menstrual es algo tan natural como respirar o comer, de hecho, diariamente, cerca de 300 millones de personas en el mundo están menstruando (una cifra equivalente a más de cinco veces la población de Colombia). Sin embargo, sigue siendo causal de exclusión y vergüenza, y un tema del que poco o nada se habla.

Menstruar, además, no significa lo mismo para todo el mundo. Tiene implicaciones económicas, sociales y culturales que, como la menstruación, también suelen ser invisibilizadas. No es lo mismo menstruar en un baño propio, limpio, con agua; que en una población sin acueducto ni alcantarillado, sin agua potable y en un baño poco higiénico y compartido (como pasa en muchas regiones de Colombia, donde 312 mil mujeres no tienen acceso a un inodoro seguro, limpio y privado). Tampoco es lo mismo llegar a los días de sangrado con un cajón lleno de toallas higiénicas, tampones o copas menstruales, a llegar sin ninguno de esos productos. (Le recomendamos: El 15% de las colombianas tiene barreras económicas para atender la menstruación)

Solo en nuestro país, según la encuesta Pulso Social del Dane, el 15% de las mujeres tiene barreras económicas para atender la menstruación. Para agosto de 2021, 683 mil colombianas no pudieron acceder a elementos de higiene para gestionar su menstruación por problemas económicos; y hasta mayo de 2021 cerca de 82 mil usaron papel periódico, ropa vieja o trapos para gestionar su menstruación.

Frente a este panorama, en el país se lanzó el primer Subsidio Menstrual, impulsado por la caja de compensación antioqueña Comfama, que busca abrir una conversación pública alrededor de una menstruación digna mientras acompaña a mujeres, niñas, adolescentes y personas menstruantes en este proceso. (Puede leer: Este es el proyecto de ley para otorgar licencias menstruales a estudiantes)

El subsidio

Menstruar representa un gasto anual cercano a los 180.000 pesos colombianos (una quinta parte del salario mínimo en 2021). Además, las mujeres y personas menstruantes tenemos, en promedio, 2.700 días de sangrado en nuestra vida (más de 7 años, si los juntamos todos) que vienen acompañados de inquietudes, inseguridades, desconocimiento y gastos. (Puede leer: Copa menstrual no tendrá IVA, decide la Corte Constitucional)

Para Confama, este subsidio representa un “compromiso claro con la dignidad, la comprensión holística y el reconocimiento de la menstruación como un asunto social, político y cultural”.

“Reconocemos que se menstrúa distinto según el contexto social, y que este ciclo natural en millones de cuerpos ha sido silenciado por muchos años”, resaltaron.

Por eso, durante la primera fase de este proyecto acompañarán a 2.700 niñas, adolescentes y personas menstruantes entre los 12 y los 18 años a conocer y resignificar la menstruación. Podrán acceder a productos como copas, toallas reutilizables y calzones absorbentes para gestionar de forma segura su menstruación, así como a talleres pedagógicos que se ofrecerán en las subregiones de Antioquia y Medellín.

Durante noviembre y diciembre de 2021 se llevarán a cabo encuentros en Urabá, Suroeste, Oriente y Medellín, con un promedio de 200 niñas y adolescentes, entre los 12 y 18 años. “Una vez comience el calendario escolar de 2022, llegaremos al resto de regiones y tendremos cursos virtuales para jóvenes que deseen profundizar más sobre este conocimiento”, señalaron desde Comfama.

¿Cómo acceder al subsidio menstrual?

Según Comfama, estos subsidios se entregarán a manera de bono y podrán ser generados desde el 1 de noviembre hasta el 14 de abril del 2022 y redimidos hasta un mes después de su generación.

Serán asignados de acuerdo con las categorías salariales de los afiliados a Comfama y podrán ser utilizados para la compra de copas menstruales, calzones absorbentes y toallas reutilizables en los diferentes aliados autorizados: Vera Cup, Somos Martina, WAM, Nosotras y Bloom.

· El bono aplica para compra de productos de higiene menstrual que contribuyan con la sostenibilidad y el medioambiente.

· El afiliado/afiliada deberá ingresar al portal de La Tiquetera para generar su bono, previa validación de afiliación.

· Solo se entregará un bono por afiliado.

· Los afiliados y afiliadas que generen bono para compra de copa menstrual, deberán esperar siete años para acceder nuevamente al subsidio, esto debido a que la vida útil del producto se estima en 10 años.

· Quienes que generen bono para compra de calzones absorbentes o toallas reutilizables, deberán esperar tres meses para acceder nuevamente al subsidio.

· Estos bonos aplican para trabajadores y sus beneficiarios o beneficiarias.