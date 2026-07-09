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Estos son los detalles de las cuentas de Nueva EPS que revelan pérdidas billonarias

Los estados financieros de 2023 y 2024 muestran una EPS con patrimonio negativo, pérdidas multimillonarias, pasivos que duplican sus activos y una reexpresión contable que modificó de forma sustancial la fotografía financiera de la entidad.

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Redacción Salud
09 de julio de 2026 - 01:01 p. m.
Nueva EPS reportó pérdidas por $4,8 billones en 2024 y reveló que las cifras de 2023 fueron reexpresadas tras la intervención.
Nueva EPS reportó pérdidas por $4,8 billones en 2024 y reveló que las cifras de 2023 fueron reexpresadas tras la intervención.
Foto: Óscar Pérez

Después de más de tres años sin presentar estados financieros certificados, Nueva EPS entregó a la Superintendencia Nacional de Salud sus estados financieros comparativos correspondientes a 2024 y 2023. Los documentos, conocidos en su integridad por El Espectador, muestran una entidad con un fuerte deterioro financiero: pérdidas millonarias, un patrimonio negativo, pasivos que superan ampliamente el valor de sus activos y una operación cuyos costos continúan por encima de los ingresos.

El documento muestra explícitamente que las cifras...

Por Redacción Salud

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