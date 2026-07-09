Estos son los detalles de las cuentas de Nueva EPS que revelan pérdidas billonarias

Nueva EPS reportó pérdidas por $4,8 billones en 2024 y reveló que las cifras de 2023 fueron reexpresadas tras la intervención. Foto: Óscar Pérez

Después de más de tres años sin presentar estados financieros certificados, Nueva EPS entregó a la Superintendencia Nacional de Salud sus estados financieros comparativos correspondientes a 2024 y 2023. Los documentos, conocidos en su integridad por El Espectador, muestran una entidad con un fuerte deterioro financiero: pérdidas millonarias, un patrimonio negativo, pasivos que superan ampliamente el valor de sus activos y una operación cuyos costos continúan por encima de los ingresos.

El documento muestra explícitamente que las cifras...