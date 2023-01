Las dudas que deja la “nueva generación de medicamentos” contra la obesidad

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja, que afecta a uno de cada cinco colombianos. Foto: Pixabay

En noviembre pasado, y ante una audiencia repleta de médicos y especialistas asistentes a la conferencia ObesityWeek en San Diego, California, investigadores de la farmacéutica Novo Nordisk presentaron los resultados de un estudio relacionado con medicamentos para la obesidad que provocaron un largo aplauso.

Según los datos presentados por la farmacéutica y publicados en The New England Journal of Medicine, la combinación de hábitos de vida saludables con la inyección de una dosis semanal de un medicamento (semaglutida) en adolescentes de 12 a 18 años con obesidad durante 68 semanas, redujo su índice de masa corporal (IMC) en un 16,1 %, un porcentaje mucho más alto que el logrado por el grupo de jóvenes que mejoró sus hábitos de vida, pero no usó ninguna medicina. Su cambio en el IMC fue, de apenas, 0,6 %.