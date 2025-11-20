Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las lecciones de Deepak Chopra y su profesora de yoga en un libro

Fragmento de “Vivir en la luz. Yoga para la autorrealización”, publicado en Colombia con el sello editorial Grijalbo.

Deepak Chopra y Sarah Platt-Finger * / Especial para El Espectador
20 de noviembre de 2025 - 02:25 p. m.
En su nuevo libro, el autor de bestsellers internacionales Deepak Chopra y Sarah Platt-Finger, directora de yoga en Chopra Global y cofundadora de ISHTA Yoga, detallan un programa práctico de seis semanas con posturas accesibles para todos los niveles de habilidad.
En su nuevo libro, el autor de bestsellers internacionales Deepak Chopra y Sarah Platt-Finger, directora de yoga en Chopra Global y cofundadora de ISHTA Yoga, detallan un programa práctico de seis semanas con posturas accesibles para todos los niveles de habilidad.
Foto: Cortesía Penguin

El Yoga Real es único porque trata de hacer que la vida cotidiana sea ideal. El punto de partida es la dicha infinita, situada en tu verdadero ser. Siempre que experimentes menos dicha, ninguna, o dolor y sufrimiento reales, solo cambia una cosa: lo cerca que estás de la luz. Este concepto define todo el sistema del Yoga, sin importar lo complejas que sean sus tradiciones en India. Hay literalmente miles de comentarios sobre el Yoga, y su complejidad puede resultar alucinante. Pero podemos atravesar la complejidad centrándonos en una sola...

Por Deepak Chopra y Sarah Platt-Finger * / Especial para El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Deepak Chopra

Deepak Chopra y Sarah Platt-Finger

Vivir en la luz

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.