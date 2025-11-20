Las lecciones de Deepak Chopra y su profesora de yoga en un libro

En su nuevo libro, el autor de bestsellers internacionales Deepak Chopra y Sarah Platt-Finger, directora de yoga en Chopra Global y cofundadora de ISHTA Yoga, detallan un programa práctico de seis semanas con posturas accesibles para todos los niveles de habilidad. Foto: Cortesía Penguin

El Yoga Real es único porque trata de hacer que la vida cotidiana sea ideal. El punto de partida es la dicha infinita, situada en tu verdadero ser. Siempre que experimentes menos dicha, ninguna, o dolor y sufrimiento reales, solo cambia una cosa: lo cerca que estás de la luz. Este concepto define todo el sistema del Yoga, sin importar lo complejas que sean sus tradiciones en India. Hay literalmente miles de comentarios sobre el Yoga, y su complejidad puede resultar alucinante. Pero podemos atravesar la complejidad centrándonos en una sola...