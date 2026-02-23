Publicidad

Las lecciones que está dejando el primer caso (aún no confirmado) de sarampión en Colombia

El anuncio de la Alcaldía de Bogotá de la detección del primer paciente con sarampión importado (un hombre proveniente de México) desató una discusión sobre la comunicación y la coordinación entre las entidades de salud y sobre cómo actuar en medio de un contexto muy preocupante: en 2025 hubo más de 14 mil casos de infección en América y varios países perdieron el estatus de libre de esa enfermedad. ¿Qué hay que hacer para evitar una transmisión local?

Sergio Silva Numa
23 de febrero de 2026 - 12:39 p. m.
La mejor manera para prevenir el sarampión es vacunándose. En Colombia, la vacuna es gratuita.
Foto: EFE - George Frey

Este fin de semana no hubo medio de comunicación en Colombia que no publicara la noticia del “primer caso” de sarampión detectado en el país. A través de un boletín, la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bogotá había informado que era de un adulto que había viajado a México, donde la...

