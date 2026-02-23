Las lecciones que está dejando el primer caso (aún no confirmado) de sarampión en Colombia

El anuncio de la Alcaldía de Bogotá de la detección del primer paciente con sarampión importado (un hombre proveniente de México) desató una discusión sobre la comunicación y la coordinación entre las entidades de salud y sobre cómo actuar en medio de un contexto muy preocupante: en 2025 hubo más de 14 mil casos de infección en América y varios países perdieron el estatus de libre de esa enfermedad. ¿Qué hay que hacer para evitar una transmisión local?