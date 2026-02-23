Las lecciones que está dejando el primer caso (aún no confirmado) de sarampión en Colombia

La mejor manera para prevenir el sarampión es vacunándose. En Colombia, la vacuna es gratuita.
Este fin de semana no hubo medio de comunicación en Colombia que no publicara la noticia del “primer caso” de sarampión detectado en el país. A través de un boletín, la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bogotá había informado que era de un adulto que había viajado a México, donde la...
Por Sergio Silva Numa
