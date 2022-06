Las otras denuncias que ponen en aprietos al cirujano Carlos Sales Puccini

El médico tiene 11 denuncias en su contra en la Fiscalía. Foto: Eder Rodríguez

El nombre del médico cirujano Carlos Sales Puccini volvió a aparecer en los titulares de los medios de comunicación el pasado 28 de abril, luego de que se conociera que una de sus pacientes, Dilay Danissa Escalante, de 46 años, falleciera tras someterse a una cirugía bariátrica, un procedimiento para la obesidad mórbida. Escalante, una mujer de origen venezolano que vivía hace más de 20 años en Miami (Estados Unidos), llegó a Barranquilla el martes 19 de abril con el propósito de realizarse esta operación el jueves 21 de abril con Sales Puccini, quien actualmente tiene 11 denuncias ante la Fiscalía por delitos como lesiones culposas, falsedad en documento, fraude procesal, amenazas y constreñimiento ilegal.

De acuerdo con la página web de Mayo Clinic, esta operación, muy común para quienes padecen obesidad mórbida, “implica hacer cambios en el sistema digestivo para perder peso. Se realiza cuando la dieta y el ejercicio no han funcionado o por problemas graves de salud por el peso”. Los tipos más comunes de esta cirugía son el bypass gástrico, que consiste en cortar la parte superior del estómago para separarla del resto del estómago, creando un reservorio del tamaño de una nuez que está cosido con una pequeña parte del intestino delgado; y la manga gástrica, con la que se extirpa un 80 % del estómago y ayuda a producir una menor cantidad de grelina, que es la hormona que regula el apetito.

Pero en el caso de Escalante, una paciente que no tenía ningún problema de sobrepeso, la cirugía era estética. “El doctor nos dijo que era un procedimiento aparentemente sencillo, que la intervención no iba a tardar más de 45 minutos y que la incapacidad era de 48 horas”, recuerda su tía, Xiomara Contreras, quien lidera la demanda contra Sales Puccini. Escalante recibió el alta médica ese mismo día y salió de la clínica acompañada de su tía y de una enfermera que había sido recomendada por Sales Puccini. Ese primer día de posoperatorio, la recomendación del doctor era someterse a una dieta blanda: solo agua, compotas y gelatina. Escalante, adolorida por la operación, únicamente recibía agua, pero la vomitaba. (También puede leer: Por primera vez trasplantan con éxito un hígado conservado en una máquina)

Cuatro días después la paciente seguía adolorida, sin comer y vomitando el agua que tomaba. “Llamábamos al doctor Sales Puccini, y él nos decía que esos síntomas eran normales por la cirugía. El lunes que tenía la consulta, ella le explicó que el dolor era insoportable y él le revisó la boca. Dijo que estaba deshidratada”. A Escalante le pusieron suero, luego le dilataron el estómago y le realizaron una endoscopia. “Ese día mi sobrina pudo dormir un poco más y el proceso de deglución mejoró. Ya por lo menos toleraba el agua, aunque seguía vomitando las otras cosas que comía”, añade Contreras. El martes 26 y el miércoles 27 de abril, Sales Puccini le practicó otra endoscopia.

La salud de Escalante no mejoró, por lo que Sales Puccini le ordenó una radiografía de rayos x abdominal. “Mi sobrina tenía una confianza ciega en el médico, ni siquiera le pasó por la mente decir que iba a otro médico, a pesar de mi insistencia”, señala Contreras. El jueves 28 de abril, sobre las 5:00 de la mañana, Escalante llamó desesperada a la asistente de Sales Puccini para que el doctor la revisara, porque ya no aguantaba el dolor. “Sobre las 8 llega el doctor y nos dice que la llevemos de urgencias al hospital. Llegamos a la Clínica Iberoamericana, y Sales Puccini solo insistía en que la lleváramos a la Clínica Reina Catalina. El personal médico que nos atendió nos dijo que Dilay llegó sin signos vitales”, apunta.

El personal médico de la Clínica Iberoamericana indicó que murió por un paro cardiorrespiratorio. Contreras cree que fue negligencia del tratamiento que Sales Puccini le dio al caso de su sobrina y por eso se dirigieron a la Fiscalía a denunciar. En ese proceso conocieron el caso de Salomón Ariza, un paciente de 33 años que murió el 5 de abril de 2014 tras una intervención conocida como “Surset gástrico de Sales”.

Otro controversial procedimiento

El “Surset gástrico de Sales” es una técnica, inventada por Sales Puccini, en la que no se requiere cortar tejido del estómago, sino hacerle una especie de “dobladillo”. Así lo describió en un artículo firmado por él en el volumen 23 de 2008 de la Revista Colombiana de Cirugía.

Esta técnica, también llamada hilos gástricos, según explicó en ese artículo, “es reversible, es reacomodable sin uso de sutura mecánica, sin riesgo de fístulas y sangrados, con el menor índice de complicaciones”. Era promocionada en la página web www.laobesidad.com como una alternativa para la cirugía bariátrica restrictiva. Sin embargo, no está avalada por la comunidad científica por ser considerada una práctica riesgosa y que aún está en investigación, según lo ha reiterado en varias ocasiones integrantes de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica, como quedó registrado en la sentencia 4425-2021 de la Corte Constitucional.

Ariza conoció este procedimiento y contactó al médico, recuerda Alejandra Osorio, quien en ese entonces era su pareja. El día de la operación él estuvo dos horas en observación y luego fue remitido a un apartamento en Barranquilla, en donde estaba una tía de Sales Puccini que supuestamente era enfermera. “El médico no volvió a aparecer para revisarlo”, añade Osorio. Ante el desespero por los dolores de Ariza, presionaron a la enfermera para que llamara al doctor. “Él solo decía que no nos preocupáramos, que era normal por la intervención”, agrega.

Sobre las 9:00 de la noche, Ariza murió. En la necropsia se determinó que al paciente se le soltaron las grapas internas del estómago y que la causa de su muerte era una hemorragia interna. Aunque presentaron la denuncia ante la Fiscalía, el juez falló a favor de Sales Puccini, por inasistencia del abogado de Osorio.

Dos años después de la muerte de Ariza, en 2016, Sales Puccini volvió a ser acusado por un mal proceso médico. El paciente también se realizó el “Surset gástrico de Sales” y, 20 días después, empezó a presentar problemas de salud y fue internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) por un cuadro grave de neumonía. Murió en febrero de ese año. Por este caso, en octubre de 2021, la Corte Constitucional ordenó a Sales Puccini indemnizar a la familia del paciente con $46’591.450 por daño emergente y con $1.783’256.495 a título de lucro cesante. Además, deberá pagar el equivalente a 1.400 SMLMV, por los conceptos de daño moral y “afectación a los derechos constitucionales amparados”. (Le puede interesar: ¿Qué sabemos y qué no de la hepatitis de origen desconocido que afecta a niños?)

Por complicaciones con ese mismo procedimiento estuvo internada en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica del Mar, en el norte de Cartagena, María José de los Ríos, de 16 años e hija de la diseñadora de modas María del Pilar Ágamez. El 12 de enero se sometió a una cirugía para perder peso y, tras varias complicaciones, le retiraron parte de su estómago. En mayo de 2016, la Fiscalía publicó un listado de 42 médicos con diplomas provenientes de universidades de Perú, Argentina y Brasil que habrían presentado irregularidades en sus títulos al ser convalidados por el Ministerio de Educación para recibir su aval y realizar procedimientos de cirugía plástica, reconstructiva y estética en Colombia.

Un año después, el 12 de octubre de 2017, los primeros médicos fueron imputados por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento. Se trató de Carlos Sales Puccini, su hermano Francisco Sales Puccini, Óscar Javier Sandoval Estupiñán, Jorge Nempeque Domínguez, Ronald Ricardo Ramos Daza y Juan Pablo Robles Álvarez. El 3 de noviembre de 2017, la jueza 76 de control de garantías de Bogotá les prohibió practicar cirugías plásticas, pero no hay claridad sobre si esta medida fue impuesta o no.

¿Qué dice Carlos Sales Puccini?

Una vez se conoció la muerte de Dilay, Sales Puccini señaló al periódico Atlántico en Noticias que “Escalante presentaba varias comorbilidades, entre estas dificultades respiratorias, hígado graso y problemas osteomusculares, relacionados con la obesidad”. Además, en entrevista con Blu Radio, aseguró que le pidió una radiología de control a la paciente para ver que todo estaba bien, “pero ella no asiste porque se sentía cansada, que al día siguiente iría, pero al día siguiente me llaman, que se siente mal. Le digo que debe ir a la clínica a hacerse otros exámenes o prepararla para cirugía. Algo pasó la noche anterior (...) No podemos pasar por encima de los designios de Dios”.

El Espectador se comunicó con Sales Puccini y, por medio de un chat en Whatsapp, envió una foto de su identificación única del talento humano de salud, entregado por el Colegio Médico Colombiano, asegurando que es el registro nacional de la especialidad y que la cirugía bariátrica (que fue la que se le realizó a Escalante) la realizan los especialistas en cirugía general, con entrenamiento certificado. “Este caso no fue una cirugía estética o plástica”, refiriéndose a las presuntas irregularidades de los diplomas. (Lea también: No hay motivos para el pánico, reitera la OMS frente a la viruela del mono)

Sales Puccini también explicó que Escalante ya había sido su paciente en 2015, cuando le practicó otra cirugía bariátrica. “En esta oportunidad le explico las opciones de tratamiento médico, endoscópico y de cirugía que ofrezco. Ella decide un procedimiento quirúrgico y se le aclara que los riesgos son mayores por ser reoperación bariátrica (...) Se registraron todas las indicaciones médicas y comorbilidades asociadas a su obesidad”. Pero, al enviarle un cuestionario completo sobre este caso, el de Ariza y las presuntas irregularidades de la convalidación del título de médico cirujano, el doctor no volvió a contestar.

La familia de Escalante ha sido enfática en reiterar que ella no tenía ninguna comorbilidad asociada a su obesidad, pues no era una paciente con estas condiciones físicas y únicamente se había sometido al procedimiento quirúrgico de forma estética. Hasta la fecha de la publicación de este artículo no se conoce la causa exacta de su muerte, pues todavía no ha salido el resultado de su necropsia. Por el momento, Sales Puccini sigue atendiendo pacientes en su consultorio.