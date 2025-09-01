No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Las preocupaciones por la gestión de los residuos hospitalarios en San Andrés

Tras varias denuncias por la llegada de jeringas, batas y guantes al relleno sanitario Magic Garden, algo prohibido por ley, la Gobernación pidió que todos los residuos de este tipo se lleven al Hospital Departamental. La única empresa privada dedicada a gestionarlos fue sancionada por malos manejos y ahora hay preocupación por la capacidad del hospital para recibir los residuos hospitalarios de toda la isla.

Andrés Mauricio Díaz Páez
01 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
Relleno sanitario Magic Garden.
Foto: Andrés Mauricio Díaz Páez

A finales de julio, varios habitantes de Schooner Bight, en San Andrés, denunciaron la presencia de residuos hospitalarios en el relleno sanitario de la isla. En un vídeo compartido a través de redes sociales, se aprecian canecas de color rojo —destinadas a los residuos de riesgo biológico— con jeringas en el lugar que une al relleno sanitario con la planta de incineración de basuras. En Colombia, la ley prohíbe enviar este tipo de residuos sin un tratamiento adecuado a los rellenos sanitarios convencionales.

Por esos días, en medio de una...

Andrés Mauricio Díaz Páez

Por Andrés Mauricio Díaz Páez

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
