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Las preocupantes cuentas que reveló Nueva EPS reabren una pregunta: ¿se puede salvar?

Luego de tres años de silencio financiero, Nueva EPS publicó sus cuentas, revelando una crisis patrimonial. ¿Por qué se llegó a ese punto? ¿Es viable su recuperación?

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
10 de julio de 2026 - 12:09 a. m.
“Con un patrimonio negativo cercano a los COP 12 billones, la pregunta ya no es cuánto más puede aguantar, sino si todavía es recuperable”.
“Con un patrimonio negativo cercano a los COP 12 billones, la pregunta ya no es cuánto más puede aguantar, sino si todavía es recuperable”.
Foto: Óscar Pérez

Después de tres años de silencio financiero, Nueva EPS volvió a mostrar sus cuentas y las cifras permiten dimensionar la magnitud de la crisis que atraviesa el sistema de salud. Los detalles completos de los estados financieros pueden consultarse en la infografía que acompaña este artículo, pero tres datos resumen el deterioro. En 2023, la EPS cerró con pasivos por COP 12,15 billones, pérdidas por COP 6,58 billones y un patrimonio negativo de COP 7,12 billones. En 2024, lejos de mostrar una recuperación, la situación siguió siendo crítica:...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
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