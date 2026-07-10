Las preocupantes cuentas que reveló Nueva EPS reabren una pregunta: ¿se puede salvar?

“Con un patrimonio negativo cercano a los COP 12 billones, la pregunta ya no es cuánto más puede aguantar, sino si todavía es recuperable”. Foto: Óscar Pérez

Después de tres años de silencio financiero, Nueva EPS volvió a mostrar sus cuentas y las cifras permiten dimensionar la magnitud de la crisis que atraviesa el sistema de salud. Los detalles completos de los estados financieros pueden consultarse en la infografía que acompaña este artículo, pero tres datos resumen el deterioro. En 2023, la EPS cerró con pasivos por COP 12,15 billones, pérdidas por COP 6,58 billones y un patrimonio negativo de COP 7,12 billones. En 2024, lejos de mostrar una recuperación, la situación siguió siendo crítica:...