Las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud frente a la influenza A H3N2

El Instituto Nacional de Salud (INS) emitió un comunicado con recomendaciones frente a la circulación de la influenza en Colombia. En primer lugar, la entidad aclaró que en el país están circulando dos tipos de influenza, la A H3N2 y la A H1N1, algo usual en esta época del año.

El subclado K, que es el que ha generado inquietud por el aumento de casos en Europa y el este de Asia, no se ha registrado en Colombia. “La circulación de influenza en Colombia responde a patrones estacionales y a la dinámica global del virus, pero también muestra una evolución propia en los últimos años”, explicó el INS en un comunicado.

La evolución a la que se refiere la entidad es un incremento en el reporte anual de casos de influenza A H3N2 y su comparativa con los de A H1N1. “Mientras que en 2019 la circulación de influenza A(H3N2) fue alta, con un 12,8%, siendo superior a la influenza A(H1N1) con el 8,7%; en 2023, la circulación de A(H3N2) fue baja (0,2%), predominando A(H1N1)“, explicó la entidad.

Las cifras mostraron otra variación para 2024, cuando la positividad de influenza A H3N2 fue de 4,9 %, y la de A H1N1 fue de 5,9 %. Para 2025, hasta la primera semana de diciembre, la positividad del A H3N2 ha mantenido una proporción similar a la de A H1N1, con 4,4 % y 4,4 %, respectivamente.

De acuerdo con la entidad, la evolución en la positividad del virus varía debido a condiciones climáticas. La circulación de estos dos virus en el país es usual, y se espera que, como todos los años, en los próximos meses se presente un aumento en el reporte de casos.

Aunque el subclado K no se ha registrado hasta el momento en Colombia, el INS se une al mensaje de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el riesgo que implica el incremento de casos en Europa, Asia y otras partes del mundo. “Se debe fortalecer la vigilancia virológica y genómica activa, así como la estrategia de vacunación a los grupos de riesgo y las medidas de control”, dijo la entidad.

Frente a esto, el INS recuerda que, según los reportes que se han presentado en estas regiones, no se trata de un resfriado común, sino de un virus que puede tener implicaciones importantes para población vulnerable, como pacientes inmunosuprimidos, y personas mayores.

Las recomendaciones incluyen el lavado de manos al llegar a la casa, colegio u oficina, al momento de preparar alimentos, antes de comer, al prestar atención a pacientes con síntomas respiratorios y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

La entidad también hizo un llamado a completar los esquemas de vacunación, y fortalecer los de adultos mayores, gestantes, niños menores de tres años y personal del sector salud. También en personas con comorbilidades de importancia, dentro de las que se incluyen:

Enfermedades pulmonares crónicas, incluidos Asma y EPOC.

Enfermedades cardiovasculares, incluida hipertensión y cardiopatías.

Enfermedades renales.

Enfermedades hepáticas Crónicas.

Enfermedades metabólicas, incluidas Diabetes y obesidad.

Inmunocomprometidos incluidos VIH y cáncer.

Familiares de niños menos de 18 con cáncer.

Además, el INS hizo un llamado a mantener condiciones adecuadas de ventilación en sitios en los que pueda haber riesgo de contagio, como centros educativos, centros de salud, entre otros. En caso de presentar síntomas respiratorios, la recomendación para personas mayores de dos años es utilizar tapabocas.

Ante la presencia de síntomas como dificultad para respirar, coloración azulada en labios o uñas, fiebre persistente que no mejora con los medicamentos, somnolencia, tos intensa y persistente, el INS recomienda acudir a los servicios de urgencias.

