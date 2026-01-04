Las recomendaciones para el sector salud en zonas de frontera, tras captura de Maduro

La tensión que atraviesa el vecino país desde la madrugada del sábado se ha hecho evidente en varios países de la región. Foto: EFE - Jeffrey Arguedas

La madrugada de este, una serie de bombardeos estremecieron Caracas, capital venezolana, y con estas a toda la región. La captura de Nicolás Maduro, cabeza del régimen chavista, y su traslado hacia Nueva York, Estados Unidos, han ocupado las portadas de la prensa alrededor del mundo.

Tras este hecho, y considerando que Colombia comparte más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, el Ministerio de Salud emitió una serie de recomendaciones para el sector, previendo un incremento en la demanda de servicios de salud debido a esta situación.

“Estas orientaciones se enmarcan en el derecho fundamental a la salud y en los principios de migración segura y ordenada, con el objetivo de mitigar riesgos como interrupciones en la prestación de servicios, fortalecer la coordinación interinstitucional y asegurar una atención oportuna, eficaz y de calidad para todas las personas, sin discriminación.”, dijo la entidad en un comunicado.

Las medidas contemplan el mantenimiento de la Alerta Amarilla Hospitalaria, que se inició por medio de la circular 691 de 2025, “orientando las acciones a mitigar riesgos asociados a una posible sobredemanda de servicios de salud”.

Adicionalmente, el Minsalud pidió a todos los prestadores de servicios de salud que, diariamente a las 7:00 am, hagan un reporte de capacidades y afectaciones. El reporte deberá hacerse ante los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) de la jurisdicción a la que pertenezcan los prestadores.

También se ordenó activar el Plan Hospitalario de Emergencias y Contingencias, que contempla medidas como la activación de protocolos ante el riesgo en la prestación de servicios y la disposición de áreas y personal de refuerzo en caso de situaciones que lo requieran.

Otra de las recomendaciones es “coordinar acciones de expansión, reprogramar procedimientos de baja complejidad y otorgar altas médicas cuando sea clínicamente posible para priorizar la atención”. También, pidieron “activar equipos de respuesta interna, mecanismos de referencia y contrarreferencia, y gestionar insumos indispensables”, según explicó el Minsalud.

Otras recomendaciones para el sector salud ante la situación que vive Venezuela

El Ministerio de Salud, además, recordó los parámetros de la resolución 4481 de 2012, en donde se establecen los mecanismos de identificación visible de la misión médica, utilizando petos, chalecos, banderas y distintivos visibles.

Adicionalmente, recomendaron iniciar una articulación interinstitucional a través de Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), en diálogo con entidades como la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, las autoridades locales y organismos internacionales.

“En caso de requerirse, solicitar el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja para establecer canales de comunicación que recuerden el carácter neutral del personal de salud y el respeto por su labor”, dijo el Minsalud, en caso de que se requiera establecer corredores humanitarios.

